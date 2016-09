Niedergrafschaft

Vermisstensuche an der Dinkel in Neuenhaus

Bild 1 / 2 Zahlreiche Rettungskräfte suchen in Neuenhaus nach einem Vermissten. Foto: Werner Westdörp

Zahlreiche Rettungskräfte suchen in Neuenhaus nach einem Vermissten. Foto: Werner Westdörp

Zahlreiche Rettungskräfte beteiligen sich an einer Vermisstensuche in Neuenhaus. Die Person wird im Bereich der Weidenstraße an der Dinkel vermutet.

ab Neuenhaus. Ein Großaufgebot an Rettungskräften sucht seit Mittwochabend an der Weidenstraße in Neuenhaus nach einem Vermissten. Vor Ort sind unter anderem mehr als 60 Feuerwehrleute. Sie durchkämmen ein Gebiet entlang der Dinkel in Richtung Vechte. Das Ufer des Flusses wird großräumig ausgeleuchtet. Auch sollen Rettungshunde und ein Sonarboot der DLRG zum Einsatz kommen.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen