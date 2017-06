Grafschaft

Verletzte bei zwei Unfällen in Halle

Eine Radfahrerin verletzte sich am Samstagmittag bei einem Sturz schwer. Ein Motorradfahrer zog sich am Nachmittag leichte Verletzungen zu.

Halle. Bei einem Unfall am Samstagmittag auf der Liststraße in Halle ist eine 60-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr die Frau gegen 12.30 Uhr die Liststraße von der Hesinger Straße in Richtung Uelser Diek. Am Ende einer stark abschüssigen Strecke stürzte die Frau vermutlich beim Durchfahren von Schlaglöchern und verletzte sich schwer am Kopf. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Leichte Verletzungen zog sich dagegen ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Dorfstraße in Halle zu. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer die Mühlenstraße in Richtung Grenzstraße. Beim Überqueren der Dorfstraße übersah er den in Richtung Lage fahrenden Motorradfahrer. Dieser stürzte und wurde bei dem Unfall leicht verletzt.