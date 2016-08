Nordhorn

Verkehrsunfall Nordhorn: Polizei sucht Mercedes

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitag auf der Wietmarscher Straße verletzten sich fünf Menschen, einer davon schwer. Der Unfallverursacher ist noch flüchtig. Die Polizei sucht nach einer dunklen Mercedes A-Klasse.

gn Nordhorn. Am frühen Freitagmittag ist es auf der Wietmarscher Straße in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie bereits berichtet, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun mit Hochdruck nach dem Fahrer einer dunklen Mercedes A-Klasse. „Das Auto dürfte rechts hinten leicht beschädigt sein. Insbesondere Werkstätten, die in den vergangenen Tagen ein solches Auto repariert haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden“, schreibt die Polizei am Montagmittag.

In diesem Zusammenhang teilt sie noch eine Richtigstellung zur Erstmeldung mit: Neben den vier leichtverletzten Beteiligten, verletzte sich ein Mensch schwer. Hierbei handelte es sich nicht, wie zunächst berichtet, um eine Frau, sondern um einen 42-jährigen Mann aus der Slowakei. Es bestehe keine Lebensgefahr.