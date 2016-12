Obergrafschaft

Verkehrsführung am Mersch bleibt wie sie ist

Von Carolin Ernst

Die Verkehrssicherheit an der Kreuzung Mersch/Neuer Weg in Gildehaus bleibt Thema in Politik und Verwaltung. Wie die Situation für Radfahrer und Fußgänger dort entschärft werden kann, weiß niemand so richtig.

Gildehaus. Die Kreuzung in Gildehaus von Mersch, Hengeloer Straße und Neuem Weg ist seit Jahren Diskussionsthema in der Stadt. Die Situation – gerade für Radfahrer und Fußgänger – gestaltet sich trotz einiger Versuche, mehr Sicherheit zu schaffen, als unübersichtlich. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt Bad Bentheim hatte die Verwaltung nun den Vorschlag eingebracht, den Autoverkehr aus Nordhorn kommend über die Ohmsstiege zu leiten. Die Fahrzeuge würden dann von der Stiege aus auf die Landesstraße 39 (Hengeloer Straße) fahren, die Situation an der Problemkreuzung sollte sich entspannen. Die Idee, die von Britta Kwakkel vom Bauamt vorgestellt wurde, stieß bei den Ausschussmitgliedern auf wenig Gegenliebe. Die Christdemokraten hatten sich im Vorfeld mit Anwohnern getroffen. „Es herrschte die einhellige Meinung, erst eine Verkehrszählung zu machen, um die tatsächlichen Zahlen zu kennen. Sonst würde man das Problem einfach in die Ohmsstiege verlagern“, erklärte Focko Wintels für die CDU. Auch Bernd Hofste von der SPD war sich nicht sicher, ob „die Umleitung gelingt“. „Und die Einmündung der Stiege auf die L39 ist auch nicht weniger gefährlich“, gab er zu bedenken. Britta Kwakkel betonte noch einmal, dass es nicht in erster Linie um die Belange der Autofahrer gehe. „Für Radfahrer sehe ich dadurch kein Gefahrenpotenzial.“ Zudem gab sie – wie auch Mitglieder des Ausschusses – zu bedenken, dass sich die Verkehrssituation mit dem Ausbau des Nordhorner Wegs noch einmal deutlich verschlimmern könne. „Wir können deswegen ja nicht auf den Ausbau verzichten“, meinte Wintels. In Rahmen der Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts sollen sowieso neue Verkehrszählungen durchgeführt werden, sagte Carin Stader-Deters (SPD). Diese könnten Aufschluss über die Situation in Gildehaus geben. Die Ausschussmitglieder stimmten geschlossen gegen eine Veränderung der Verkehrsführung zwischen Ohmsstiege und Mersch.

