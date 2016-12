Obergrafschaft

Verkehr kann wieder durch Schüttorf rollen

Die Schüttorfer Jürgenstraße ist nach umfangreichen Sanierungsarbeiten jetzt wieder frei. Die neu gepflanzten Bäume haben einen speziellen Schutz, damit die Wurzeln die Straße nicht beschädigen.

Schüttorf. Durch die Jürgenstraße in der Schüttorfer Innenstadt rollen bereits seit einigen Tagen wieder die Autos. Am Dienstagnachmittag erfolgte die offizielle technischen Freigabe. Dazu versammelten sich Vertreter der beteiligten Firmen, der Stadt und der Verwaltung. „Mich haben in den letzten Tagen zahlreiche Bürger angesprochen, die die Optik und das Pflaster gelobt haben“, berichtete Stadtdirektor Manfred Windhaus.

Die Fertigstellung der Jürgenstraße ist aus städtischer Sicht das letzte Projekt im Rahmen der zweiten Stadtsanierung. Zuvor waren mit der Kirchschule, der Mühlengasse oder dem Mühlenplatz bereits mehrere Sanierungsprojekte von der Stadt durchgeführt worden. Dazu kamen zahlreiche Sanierungen aus privater Hand. Davon werden noch einige folgen. Die Fördermittel aus der Innenstadtsanierung sorgen auch dafür, dass der städtische Haushalt nur mit dem kleineren Teil belastet wird. Von den 415.000 Euro Gesamtkosten für den Neubau der 155 Meter langen Straße kommen 288.000 Euro aus Sanierungsmitteln, 127.000 Euro muss die Stadt tragen.

Bei der Pflasterung wurde nicht nur auf die Optik Wert gelegt. „Die Vorgabe der Politik war es, dass die Straße einen alten Charakter bekommt, es aber trotzdem nicht rumpelt“, betonte Elke Jobst vom städtischen Bauamt.

Mit der Sanierung war Mitte Juli begonnen worden. In der Folge traten allerdings unvorhersehbare Probleme auf: Keime in der Wasserleitung hatten die Baustelle lahmgelegt. Das sorgte für einigen Unmut, gerade bei den Anwohnern. Denn die hatten mit einigen Beeinträchtigungen zu kämpfen. Dazu gehörte im Sommer auch die notwendige Absenkung des Grundwassers durch Maschineneinsatz. „Einen großen Dank an die Anlieger. Denn sie mussten in den vergangenen Monaten einiges erleiden“, sagte Windhaus. Dass die Stimmung dennoch überwiegend positiv gewesen sei, hob Michael Vosskötter hervor. Der Schüttorfer betreute als Mitarbeiter der Firma „GaLaBau Emsland“ die Baustelle in unmittelbarer Nähe seiner Haustür. „Die Anwohner haben uns eher eine Tasse Kaffee gebracht, als zu schimpfen.“

Bei der Finanzierung sind die Anlieger wegen der Lage im Sanierungsgebiet im Vorteil. Sie müssen sich nicht direkt an den Erschließungskosten beteiligen. Erst am Schluss der Sanierungsperiode Ende des kommenden Jahres wird es eine Abschlussrechnung für das gesamte Gebiet geben, die den gestiegenen Wert der Immobilien berücksichtigt. „Die Summe wird aber geringer sein, als bei normalen Anschlusskosten“, erklärte Windhaus.

Bei den Sanierungsarbeiten, die das Ingenieurbüro Lindschulte geplant hat, stießen die Arbeiter auf frühere Straßenpflasterungen. Diese Steine wurden wiederverwertet. „Das ist gelebte Nachhaltigkeit“, betonte Bürgermeister Jörn Tüchter. An Zukunft wurde auch an anderen Stellen gedacht. So wurden die an der Straße neu gepflanzten Bäume mit speziellen Wurzelschutzsperren ausgestattet, die verhindern, dass die Wurzeln später die Straße beschädigen können. Sieben neue Bäume wurden gepflanzt. Zwei mehr als gefällt werden mussten. In den Blick rückte bei den Arbeiten auch die Sandsteinmauer am Bürgermeister-Meyeringh-Park. Diese soll im kommenden Jahr vom städischen Bauhof renoviert werden.