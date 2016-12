Region

Verheiratete Bäuerin im Emsland liebt Soldat

Etwas Unerhörtes trug sich am 30. November 1819 zu: Ein Soldat aus Ostfriesland schreibt an jenem grauen Herbsttag einen glühenden Liebesbrief. Er hält sich im Dorf Groß-Dohren im Kirchspiel Herzlake auf.

Herzlake/Dohren. Dort übergibt er den überschwänglich romantischen Brief mit einem ausdrücklichen „Ehe-Schwur“ an seine Angebetete. Das Skandalöse daran: Die Geliebte des Soldaten ist eine verheiratete Großbäuerin!

Im Rückblick auf das Geschehen vor fast 200 Jahren stellen sich Fragen: Welchen Sinn hatte das Eheversprechen eines ledigen lutherischen Soldaten gegenüber einer verheirateten katholischen Bäuerin mit Ehemann und zwei Kindern? Wie hat sich das Liebespaar – denn die Liebe des Soldaten war nicht unerwidert geblieben! – eigentlich kennengelernt? Wie geht die Geschichte weiter, und warum wissen wir überhaupt davon?

18 Liebesbriefe

Um mit dem Letzten zu beginnen: Wir kennen die persönlichen Verhältnisse der zwei Liebenden besser als die ihrer Zeitgenossen. Denn immerhin hat sich die beachtliche Zahl von 18 sehr privaten Liebesbriefen der beiden aus den Jahren 1819 bis 1821 erhalten.

Auch sind die geschichtlichen Zusammenhänge um den Soldaten einigermaßen klar. Er war Angehöriger des „Zweiten Leib-Kürassier-Regiments“. Dessen Standort im damaligen Königreich Hannover war Aurich in Ostfriesland. Doch weil die Unterbringung von berittenen Soldaten teuer war, wurden die ostfriesischen Kürassiere zeitweilig auch auf Bauernhöfen im Emsland einquartiert.

Hoher Bildungsstand

Zurück zum „Ehe-Schwur“ des Kürassiers. Es hat den Anschein, als habe die 23-jährige Bäuerin aus Groß-Dohren dem gleichaltrigen hochgewachsenen Ostfriesen zunächst vorgegaukelt, sie sei „noch zu haben“. Dafür sprechen die Anschriften der ersten Liebesbriefe des Kürassiers. Diese nennen nur den Vornamen der Frau.

Erst ein Brief vom Mai 1820 macht klar, dass der Soldat wohl inzwischen weiß, dass seine Geliebte verheiratet ist. Trotzdem wird das Liebesverhältnis fortgesetzt. Die Briefe, die hin und her gehen, sind ziemlich eindeutig. Sie sind ausführlich und in Hochdeutsch verfasst. Dessen Rechtschreibung ist noch nicht amtlich festgelegt, sodass bestimmte Schreibweisen die Leser von heute nicht irritieren sollten.

Folgt man dem Text der Schreiben, so war der Bildungsstand in emsländischen Dörfern um 1820 entgegen manchen späteren Vorurteilen durchaus hoch. Dafür spricht auch ein Päckchen vom Juli 1820. Darin schickt der Soldat seiner Geliebten ein Buch. Es handelt sich natürlich um einen in damaliger Zeit populären Liebesroman.

Verworrene Situation

Nicht nur, dass das Lesen eines Buches durch die Bäuerin wie selbstverständlich angenommen wird. Der Mann hat den Roman selbst gelesen und verweist seine Geliebte auf bestimmte Stellen. Diese schildern seiner Meinung nach eine ähnlich verworrene Situation wie bei ihnen, die aber ein glückliches Ende nimmt. Kein „Happy End“ gibt es in der Beziehung der beiden. Der Briefwechsel endet unter gegenseitigen Vorwürfen zum Jahresende 1821.

Der Verfasser dieses Beitrags hat den Text sowie geschichtliche und persönliche Hintergründe der außergewöhnlichen Überlieferung von 18 Liebesbriefen aus den Jahren 1819 bis 1821 in einer Broschüre zusammengefasst.