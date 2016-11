Niedergrafschaft

Vergiftete Stimmung im Rat Neuenhaus

Mit der einstimmigen Wahl von Bürgermeister Paul Mokry begann die erste Sitzung des Stadtrats Neuenhaus harmonisch. Danach verpuffte die gute Stimmung, weil sich CDU und SPD nicht über die Stellvertreter einigen konnten.

Neuenhaus. Paul Mokry weiß gar nicht, ob er lachen oder weinen soll. „Das hatte ich mir anders vorgestellt“, seufzt er am Mittwochabend im lutherischen Gemeindehaus an der Schulstraße. Die konstituierende Sitzung des neuen Stadtrats Neuenhaus ist gerade nach zwei Stunden zu Ende gegangen – und hatte so manche Überraschung bereit gehalten.

Was Paul Mokry gut gefällt, ist das Ergebnis seiner Wahl zum Bürgermeister. Der Rat hievte ihn zum dritten Mal in das höchste Ehrenamt der Stadt – aber zum ersten Mal einstimmig. Seine 13 CDU-Parteifreunde unterstützen ihn und auch die zwölfköpfige Opposition (SPD: 9, Grüne: 2, Die Linke: 1) sagt „Ja“ und spricht dem 67-Jährigen das Vertrauen aus. „Ich bin seit 25 Jahren in der Kommunalpolitik tätig – zum ersten Mal haben alle Fraktionen den Bürgermeister gewählt“, sagt Paul Mokry und meint: „Ich glaube, ich habe bewiesen, dass man sich auf mich verlassen kann.“

SPD hätte gerne einen Stellvertreter-Posten

Mit Paul Mokry macht der Stadtrat jenes Mitglied zum Vorsitzenden, das bei der Kommunalwahl im September die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte (1967). Die zweitmeisten Stimmen waren auf den SPD-Politiker Gerrit-Jan Zwafink entfallen (1861). Und so macht sich die SPD-Fraktion nun in der ersten Ratssitzung Hoffnungen auf das Amt des Stellvertreters von Paul Mokry. Fredo Weiden bittet die CDU, „den Fraktionszwang abzulegen“ und Gerrit-Jan Zwafink zu einem von drei stellvertretenden Bürgermeistern zu wählen.

Dieser Vorschlag erwischt die CDU-Fraktion offensichtlich kalt. Man habe sich auf Carl-Hendrik Staal als ersten Stellvertreter festgelegt, sagt Jürgen Berends. Auch für die von SPD und Grünen vorgeschlagene Idee, in Zukunft drei gleichberechtigte, statt einen ersten und einen zweiten Stellvertreter zu ernennen, kann sich die CDU nicht erwärmen. Sie lehnt eine Erhöhung der Ämteranzahl ab und bittet um Sitzungsunterbrechung. Ergebnis: Die beiden Stellvertreter sollen von nun an tatsächlich gleichberechtigt sein.

Und so nominiert die CDU Fraktionschef Carl-Hendrik Staal und Elisabeth Holthuis, die SPD benennt ihren Fraktionschef Gerrit-Jan Zwafink. Drei Namen für zwei Posten auf einem Wahlzettel? Kein Problem, versichern Stadtdirektor Günter Oldekamp und sein Stellvertreter Michael Kramer nach längerer Beratung. Und so geben die Ratsmitglieder in geheimer Wahl bis zu zwei Stimmen ab. Auf Gerrit-Jan Zwafink entfallen wenig überraschend 12 Stimmen, auf Carl-Hendrik Staal 13 Stimmen. Elisabeth Holthuis erhält sogar 16 Stimmen. Unterm Strich setzt die CDU also ihre beiden Kandidaten mehrheitlich durch. Die SPD geht leer aus.

Ärger um weitere Personalien

Damit sind die Streitigkeiten aber noch nicht beendet. Bei der Besetzung von zwei Plätzen in zwei Kindergarten-Kuratorien geraten CDU und SPD ein weiteres Mal aneinander. Wieder bittet CDU-Fraktionschef Carl-Hendrik Staal um Unterbrechung der Ratssitzung. Um die ohnehin gereizte Stimmung nun nicht völlig kippen zu lassen, bietet die CDU beide Kuratoriumsplätze der SPD an. Doch die will jetzt nicht mehr.

Unklarheit herrscht auch bei der letzten Personalie des Tages. Der Rat soll zwei Mitglieder in die Gesellschafterversammlung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft entsenden – ein in der Politik begehrtes Gremium. Beide Sitze stünden gesetzlich der Mehrheitsfraktion CDU zu. Einer soll an Carl-Hendrik Staal gehen, das ist bereits klar. Aber auch die SPD hat Interesse. Nun lässt Carl-Hendrik Staal die Ratssitzung ein drittes Mal unterbrechen, um sich mit seinen Faktionskollegen zu beraten – und bietet danach den zweiten Platz der SPD an, die diesmal zugreift und Gerrit-Jan Zwafink entsendet.

Stadtrat bildet fünf Ausschüsse

Der Vollständigkeit halber noch die Besetzung der Ausschüsse: Dem Verwaltungsausschuss gehören Paul Mokry, Carl-Hendrik Staal, Elisabeth Holthuis, Jürgen Berends (alle CDU), Gerrit-Jan Zwafink, Josef Luzius (beide SPD), Andreas Langlet (Grüne) und (beratend) Stadtdirektor Günter Oldekamp an. Den Bauausschuss leitet Hermann Gosink (CDU), dem Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss steht Geert Thys (SPD) vor. Vorsitzender im Kinder-, Jugend- und Sportausschuss ist Friedhelm Gießmann (CDU), im Kultur- und Tourismusausschuss Norbert Voshaar (SPD). Günter Oldekamp bleibt Stadtdirektor, Michael Kramer sein Stellvertreter.

