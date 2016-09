Nordhorn

Verfolgungsjagd mitten durch Nordhorn

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich eine 32-jährige Frau am Mittwoch in Nordhorn. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, gefährdete die Autofahrerin mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer.

gn Nordhorn. Am frühen Mittwochabend ist es im Stadtgebiet von Nordhorn zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem schwarzen BMW und einer Polizeistreife gekommen. Eine 32-jährige Frau wurde auf dem Parkplatz des Burger King von der Polizei angehalten und sollte kontrolliert werden. „Sie fuhr während der Kontrolle unvermittelt los und reagierte auf keinerlei Anhaltezeichen der Polizisten“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten folgten ihr mit Blaulicht und Martinshorn. Die Fahrt führte quer durchs Stadtgebiet und endete in der Annastraße. „Die Frau gefährdete durch ihre Fahrweise mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Die Polizeibeamten hielten während der Verfolgung ausreichend Abstand zu ihr, um keine weiteren Gefährdungen zu provozieren“, so die Polizei weiter. Die „anhaltend aggressive“ 32-Jährige wurde in der Annastraße festgenommen und mit Handfesseln zur Polizeidienststelle nach Nordhorn gebracht. Im Fluchtauto waren noch ein 30-jähriger und ein 34-jähriger Mann. Beide versuchten laut Polizeibericht erfolglos, die Frau zum Anhalten zu bewegen. Der Bereitschaftsrichter ordnete eine Blutentnahme bei der Fahrerin und die Beschlagnahme ihres Führerscheins an. Die 32-Jährige war etwa drei Stunden im Gewahrsamsbereich untergebracht. Nachdem sie sich beruhigt hatte, wurde sie wieder entlassen. Verkehrsteilnehmer, die während dieser Verfolgungsfahrt gefährdet wurden oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn (05921) 3090 zu melden.

Karte

