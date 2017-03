Grafschaft

Verfolgung auf Autobahnen: Fahrer weiter flüchtig

Ein Autofahrer ist Donnerstagnacht vor mehreren Polizeistreifen geflüchtet. Unter anderem war er im Bereich Gronau/Bad Bentheim unterwegs. Der Mann rammte auf seiner Flucht ein niederländisches Polizeifahrzeug.

gn Bad Bentheim/Gronau. Eine mehrstündige Verfolgungsjagd lieferten sich in der Nacht zu Freitag mehrere Streifenwagen der Polizei mit einem Autofahrer. Es ging über die Autobahnen 31 und 30 und über die niederländische Autobahn 1. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei wollte in der Nacht gegen 0.45 Uhr in Bottrop eine Polizeistreife einen anthrazitfarbenen „Skoda Rapid“ mit Hamburger Kennzeichen (HH) kontrollieren. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen und flüchtete auf die Autobahn 31 in Richtung Emden. Dabei wurde er laut Polizeibericht von mehreren Streifenwagen der nordrhein-westfälischen Polizei, der Bundespolizei und der niedersächsischen Polizei verfolgt, konnte jedoch aufgrund der Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometer nicht angehalten werden.

Im Bereich Gronau verließ der Fahrer die Autobahn und fuhr über die Bundesstraße 54 in die Niederlande Richtung Enschede. An der weiteren Verfolgung beteiligten sich niederländische Polizeifahrzeuge aus Oldenzaal, Enschede und Hengelo und auch von der Bundespolizei Bad Bentheim. Der Fahrer flüchtete dann auf die niederländische A 1 und fuhr am Grenzübergang Bad Bentheim wieder auf deutsches Gebiet.

Er wurde von mehreren Streifenwagen verfolgt und sollte auf der A 30 bei Emsbüren im Bereich einer Baustelle gestoppt werden. „Dort rammte der Fahrer gegen 1.40 Uhr einen links neben ihm fahrenden niederländischen Streifenwagen und konnte aufgrund der abgebauten Mittelleitplanke in Richtung Niederlande flüchten“, heißt es von der Polizei. Um Gefahren für die Beamten und andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern, wurde die Verfolgung abgebrochen. An dem niederländischen Polizeifahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Beamten blieben unverletzt.

Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Lingen dauern an. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet. Zeugen und Autofahrer, die durch dieses Fahrzeug gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter Telefon 0591 870 zu melden.