Nordhorn

Verein „Blanke-Bürger“ gründet sich Sonnabend

Die Verbesserung des Lebensraums Blanke sowie die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die in dem größten Nordhorner Stadtteil leben, sind Ziele des Vereins „Blanke-Bürger“, der nun gegründet werden soll.

Nordhorn. Initiator Hermann Scholten aus Gildehaus lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur Gründungsversammlung am heutigen Sonnabend, 19 Uhr, in das „Roxy“ am Gildehauser Weg ein. „Wenn genügend Interessenten zusammenkommen, können wir den neuen Verein mit einer bereits vorgefertigten Satzung aus der Taufe heben“, sagt Hermann Scholten im GN-Gespräch.

Scholten hofft bei der Realisierung seines Projekts auf Unterstützung sowohl aus den Reihen der „Blankekinder“, die im September aus nah und fern zur Ü-50-Fete in die Alte Weberei gekommnen waren, als auch von Geschäftsleuten aus der Blanke. Die Mitgliedsbeiträge für den neuen Verein „Blanke-Bürger“ sollen, so Scholten, bei 6 Euro für Einzelpersonen und bei 10 Euro für Paare liegen.