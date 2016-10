Grafschaft

Verdi: DRK-Rettungsdienstmitarbeiter unzufrieden

„Enttäuscht“ und „unzufrieden“ sind laut Verdi einige Rettungsdienstmitarbeiter des DRK. Der Geschäftsführer weiß davon nichts. Allerdings weist er auf Probleme bei der Umsetzung des neuen Notfallsanitätergesetzes hin.

Nordhorn. Ob sich Menschen bei einem Autounfall verletzen oder es zu einem medizinischen Zwischenfall in den eigenen vier Wänden kommt – bei Notfällen in der Grafschaft ist der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zur Stelle.

Laut der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ist die Bevölkerung dankbar für die Arbeit des Rettungsdienstes. Dennoch seien einige Rettungsdienstmitarbeiter beim DRK „enttäuscht“ und „unzufrieden“. Verdi berichtet von „mangelnder Wertschätzung für die geleistete Arbeit“ und „knapper, personeller Besetzung“. Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Grafschaft Bentheim, Eckhard Jürriens, reagiert verdutzt auf diese Äußerungen. Davon wisse er nichts, sagte er auf GN-Anfrage.

Warten auf Weiterqualifizierung

Für „Unzufriedenheit“ sorge bei den Mitarbeitern laut Jürriens eher das Warten auf eine Weiterqualifizierung zum neu geschaffenen Notfallsanitäter. „Viele Rettungsassistenten scharren bereits mit den Hufen“, sagt der DRK-Geschäftsführer.

Allerdings könne der Kreisverband seine Mitarbeiter nicht ohne Weiteres zu einer entsprechenden Fortbildung schicken.

Berufsbild ohne tarifliche Eingruppierung

Der Grund: Der Rettungsdienst ist eine öffentliche Aufgabe, mit der das DRK vom Landkreis Grafschaft Bentheim beauftragt wurde. Nach Angaben von Jürriens tragen dabei die Krankenkassen die Personalkosten sowie die Kosten für Ausbildungen. Der Landkreis setzt sich mit den Kassen an einen Tisch und verhandelt ein Budget, das dem DRK dann zur Verfügung steht.

Für 2016 heißt das, der Kreisverband kann vier Ausbildungen zum Notfallsanitäter und sechs Weiterbildungen ermöglichen. „Mehr zahlen die Krankenkassen nicht“, sagt Jürriens. Für Rettungsassistenten, die sich bereits zum Notfallsanitäter fortgebildet haben, hat das laut Jürriens noch keine großen Auswirkungen auf das Gehalt: „Für den Notfallsanitäter gibt es noch keine tarifliche Eingruppierung.“ Allerdings geht der DRK-Geschäftsführer davon aus, dass sich das ändert, sobald die ersten Azubis ihre Ausbildung zum Notfallsanitäter abgeschlossen haben. „Die kann man nicht so bezahlen wie einen Rettungsassistenten“, sagt Jürriens. Sobald diese Generation von Notfallsanitätern „auf die Bühne kommt“, entstehe Druck auf die Tarifparteien. „Die Azubis werden in Sachen tariflicher Eingliederung die Marschrichtung und das Tempo vorgeben“, erklärt Jürriens.

Rettern geht der Nachwuchs aus

Mehr Geld für Notfallsanitäter könnte es schon in Kürze geben. Wie der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes in der Grafschaft, Dr. Wolfgang Hagemann, berichtet, liegt aktuell eine neue Fassung des Rettungsdienstgesetzes im Innenausschuss der Landesregierung vor. Demnach sollen unter anderem Notfallsanitäter zur Erstbesetzung auf den Rettungswagen gehören. „Dann haben Krankenkassen auch eine Veranlassung, die Tarife für Notfallsanitäter zu ändern“, meint Hagemann. Denn: Das Mehr an Kompetenz und Verantwortung müsse sich auch monetär bemerkbar machen. Er rechnet damit, dass die Novellierung bis Ende des Jahres beschlossen wird.

Neben tariflichem Nachholbedarf beim Notfallsanitäter tut sich laut DRK-Geschäftsführer Jürriens eine weitere Baustelle auf: Der Rettungsdienst leide – ebenso wie die Pflege und Kindergartenbetreuung – unter dem Fachkräftemangel. Jürriens: „Kürzere Arbeitszeiten und eine bessere Bezahlung würden den Rettungsdienst attraktiver machen.“ Momentan hätten Rettungsdienstmitarbeiter eine 48-Stunden-Woche – inklusive Nacht- und Wochenenddienst. „Ein Gefühl der Ungerechtigkeit ist bei den Mitarbeitern da“, berichtet Jürriens.

Kürzere Arbeitszeiten setzten allerdings mehr Personal voraus. Der DRK-Geschäftsführer sieht darin vor allem ein demografisches Problem. Es kommen beim DRK nicht genügend Bewerber nach. Für eine grundsätzliche Veränderung der Arbeitszeiten ist laut Jürriens der Gesetzgeber gefordert.

In einem Folgeartikel stellen die GN den Beruf des Notfallsanitäters näher vor.