Niedergrafschaft

Vechtezomp schippert ins Winterquartier

Der Mühlenverein Laar hat die zweite Saison der Vechtezomp abgeschlossen. Anfang der Woche wurden das Flachbodenboot und sein Bootshaus ins Winterquartier transportiert.

ab Laar/Coevorden. Boot und Bootshaus hatten zwischen Frühjahr und Herbst auf der Vechte in Höhe der Mühle festgemacht. Beide liegen nun im Hafen von Coevorden. Dies sei vor allem aus Sicherheitsgründen geschehen, erklärt Steven Lambers vom Mühlenverein und verweist auf das im Winter und Frühjahr drohende Vechtehochwasser, das Boot und Bootshaus aus der Verankerung reißen könnte.

Das Interesse an Fahrten mit der Vechtezomp war im zweiten Jahr noch größer als in der Premierensaison 2015. Alle 150 zugelassenen Fahrten seien gebucht worden, berichtet Steven Lambers. Im ersten Jahr waren es noch 100 Fahrten gewesen, auch dieses Kontingent war komplett ausgeschöpft worden. Die Vechtezomp und ihr Bootshaus sollen im Mai wieder nach Laar gebracht werden. Nähere Informationen, auch zu Buchungen, erteilt der VVV in Emlichheim.