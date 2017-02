Grafschafter Schaufenster

Vechtetal Tierarztpraxis wieder an altem Standort

Die Bauarbeiten am neuen Gebäude der Vechtetal Tierarztpraxis sind abgeschlossen.

Die Bauarbeiten am neuen Gebäude der Vechtetal Tierarztpraxis sind abgeschlossen. Seit Montag dieser Woche sind das Tierärzte-Team und ihre Mitarbeiter wieder am bekannten Standort Industriestraße 2 in Wilsum anzutreffen. Ab dem 1. März (Anmerkung: bis zum 28. Februar ist auch noch die Praxis in Uelsen geöffnet) ist die Praxis dort komplett vertreten. Die Praxis hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr.

Foto: J. Lüken www.vechtetaltierarztpraxis.de