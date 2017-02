Niedergrafschaft

Vater wegen Missbrauchsvorwurf vor Gericht

Ein 74-Jähriger aus der Niedergrafschaft soll seine heute zwölfjährige Tochter anderthalb Jahre lang sexuell missbraucht haben. Nun hat der Prozess gegen ihn mit einem möglichen Entgegenkommen begonnen.

Osnabrück. Als der Angeklagte und seine Frau sich 2008 scheiden lassen, sind ihre Kinder noch klein. Der Sohn ist fünf Jahre alt, die Tochter vier. Beide leben fortan bei der Mutter in einem anderen Ort und sehen den Vater nur noch an den Wochenenden. Von Samstagvormittag bis Sonntagabend besuchen sie ihn in seinem Haus in der Niedergrafschaft und verbringen dort ihre Zeit mit ihm.

Kurz bevor die Tochter im April 2014 ihren zehnten Geburtstag feiert, vergreift sich der damals 71-jährige Vater erstmals an ihr. Bis August 2015, also in einem Zeitraum von fast anderthalb Jahren, folgen 34 weitere Fälle schweren sexuellen Missbrauchs. So steht es in der Anklageschrift, die die Staatsanwältin Donnerstagmorgen vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Osnabrück vorgetragen hat.

Missbrauch vor dem Gute-Nacht-Kuss

Die ersten Taten sollen sich im Schlafzimmer des Mannes ereignet haben. Immer wenn die Tochter nicht einschlafen konnte, sei sie zu ihrem Vater ins Bett gekrochen, berichtet die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Der habe sie dann an intimen Körperstellen berührt. Später sei es auch im Kinderzimmer zu ähnlichen Übergriffen gekommen: mittags vor dem Essen, abends beim Zubettgehen. Erst ein Gebet, dann der Missbrauch, dann ein Gute-Nacht-Kuss. So steht es in der Anklageschrift. Auch beim gemeinsamen Fernsehen im Wohnzimmer habe die Tochter es ertragen müssen, dass ihr Vater seine Hände nicht bei sich behalten konnte.

Der 74-Jährige zeigt keine Regung, als er die Vorwürfe im neuen Saal 1 des Landgerichts hört. Er sitzt neben seinem Verteidiger. Der bittet nach Verlesung der Anklage darum, die Verhandlung zu unterbrechen und ein sogenanntes Verständigungsgespräch zu führen. Allerdings nur hinter verschlossenen Türen. Sein Mandant werde sich nicht äußern, wenn die Zeitung mit im Saal ist. Die Kammer entspricht diesem Wunsch und ruft neben dem Verteidiger und der Staatsanwältin auch die Rechtsanwältin der Tochter und der Mutter zu sich. Sie treten als Nebenkläger auf, sind zum Auftakt des Prozesses aber nicht persönlich erschienen. Eine Stunde beraten Kammer, Verteidigung und Anklage. Über das Ergebnis informiert der Richter anschließend öffentlich. Ziel war es demnach, einen groben Strafrahmen zu umreißen und einen Weg zu finden, der Tochter eine Aussage vor Gericht zu ersparen. Dies sei eines der Hauptziele der Verteidigung, berichtet der Vorsitzende.

Geständnis in Aussicht

Er unterbreitet allen Beteiligten einen Vorschlag: Wenn der Angeklagte, der nicht vorbestraft ist und auch nicht in Untersuchungshaft sitzt, ein „glaubhaftes Geständnis“ ablege sowie eine „erhebliche Zahlung“ von Schmerzensgeld an seine Tochter leiste, wäre eine Freiheitsstrafe zwischen 24 und 34 Monaten denkbar. Sollte eine Bewährung ausgesprochen werden (was bis zu einer Freiheitsstrafe von maximal zwei Jahren möglich ist), sei zudem mit Geldauflagen zu rechnen, die sich am Einkommen des Angeklagten orientieren. Der Richter macht dem 74-Jährigen klar, dass er diese Voraussetzungen vollständig erfüllen muss. Sonst sei die Verständigung hinfällig und das zu erwartende Strafmaß wieder völlig offen.

Die Verteidigung, so schildert es der Richter, habe während des Gesprächs erklärt, dass „ein volles Geständnis, eine Entschuldigung und ein nicht unerhebliches Schmerzensgeld trotz finanziell beengter Verhältnisse“ in Frage kommen könnten, wenn eine Bewährungsstrafe verhängt werden würde. Die Staatsanwaltschaft, berichtet der Vorsitzende weiter, habe erkennen lassen, dass sie bei allem Entgegenkommen des Angeklagten eine Freiheitsstrafe „von etwa drei Jahren“ in Betracht ziehe. Die Bereitschaft, einer Bewährungsstrafe zuzustimmen, sei angesichts der hohen Anzahl an Vorwürfen „eher gering“.

Ob alle Beteiligten den Vorschlag der Kammer annehmen wollen, soll am zweiten Verhandlungstag verkündet werden. Dieser ist für kommenden Mittwoch, 15. Februar, um 9 Uhr angesetzt. Dann will das Gericht auch einen Sachverständigen hören. Zeugen waren zum Prozessauftakt noch nicht geladen worden.