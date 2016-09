Ticker

Vater und zwei Kinder tot unter Brücke

dpa Ochsenfurt. An der Autobahn 7 in Unterfranken hat sich mutmaßlich ein Familiendrama abgespielt. Eine Passantin fand zwei tote Jungen auf einem Radweg unter einer Mainbrücke südöstlich von Würzburg, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte entdeckten wenige Meter weiter auch die Leiche des 42 Jahre alten Vaters der Kinder. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der drei feststellen. Die Kinder waren zwei und fünf Jahre alt. Die Familie stammt aus dem Landkreis Kitzingen. Polizisten trafen die Mutter der toten Kinder zu Hause an. Sie werde psychologisch betreut, so die Polizei.