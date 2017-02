Region

Vandalen schlagen in Kirche zu

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag Karten in der katholischen Pfarrkirche Maria Königin in Lingen gestohlen und eine Figur beschädigt. Außerdem hinterließen sie rechtsextremes Gekritzel.

gn Lingen. Die Täter haben rund 50 Gruß- und Kondolenzkarten gestohlen, die in der Kirche zum Verkauf ausgelegt waren, teilte die Polizei mit. Weiterhin wurde eine sakrale Figur mit Kerzenwachs überschüttet und beschädigt. „Außerdem wurde von den Tätern ein Eintrag in das ausgelegte Gästebuch vorgenommen, der mit dem Namen ‚Adolf van Hitler‘ unterzeichnet wurde“, sagte ein Polizeisprecher. Zusätzlich wurde eine Figur dazu gemalt, die den Hitlergruß zeigt. Der Diebstahl war vom Hausmeister der Pfarrgemeinde festgestellt worden. Ihm waren im Laufe des Nachmittags zwei Kinder aufgefallen, die sich dort aufhielten. Es handelte sich um einen etwa 14 Jahre alten und 1,75 Meter großen Jungen mit einer orangefarbenen Pudelmütze und einen kleineren Jungen, etwa 1,55 Meter groß. Ob diese etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, steht nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

