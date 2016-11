Aus aller Welt

US-Wahl: Trump gewinnt Schlüsselstaat Florida

Wahlberichterstattung: Medienvertreter in New York unter einer riesigen US-Fahne. Foto: Justin Lane

In einer als Wahllokal genutzten Schule in Cleveland, Ohio, gibt eine Frau ihre Stimme ab. Foto: David Maxwell

Noch ist das Ergebnis der US-Wahl offen. Spätestens seit seinen Siegen in den umkämpften Bundesstaaten Ohio, Florida und North Carolina sind jedoch die Chancen von Donald Trump stark gestiegen.

dpa Washington. Donald Trump hat bei den Präsidentschaftswahlen in den USA nach Vorhersagen der Sender Fox News und der „Washington Post“ den wichtigen Bundesstaat Florida gewonnen.

Damit hat der Republikaner sich nicht nur 29 weitere Wahlmänner gesichert, sondern auch seine Siegchancen gegen Clinton verbessert.

Zugleich gewann Trump nach Vorhersagen der Sender NBC und CBS auch den wichtigen „Swing State“ North Carolina mit seinen 15 Wahlmännern.

Bereits zuvor waren die Chancen für Trump auf einen Sieg gestiegen. Mehrere Prognosen sehen den Republikaner inzwischen überraschend klar vor Hillary Clinton.

Nach der Wahl werden die Wahlmänner das „Electoral College“, das Wahlmännergremium bilden. Sie werden ihre Stimmen für den US-Präsidenten und dessen Vize am 19. Dezember abgeben, der eigentlichen Wahl des Präsidenten.

Die Wahlmänner folgen mit ihren Stimmen in der Regel dem Ergebnis vom Wahltag. Ihre Stimmzettel werden an den Senat geschickt. Am 6. Januar 2017 zählt der Kongress die Wahlmännerstimmen aus, und der Präsident des Senats verkündet offiziell das Ergebnis. Am 20. Januar wird der 45. US-Präsident vereidigt.

Der Wahl war ein unbeschreiblicher Wahlkampf vorausgegangen, wie ihn die Vereinigten Staaten noch nie erlebt hatten. Der Immobilienunternehmer Trump prägte das Ringen vom Sommer 2015 an mit ungewöhnlichen Vorschlägen wie einem Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Clinton, von Anfang an als Favoritin gehandelt, hatte unerwartet große Schwierigkeiten, zunächst mit ihrem innerparteilichen Widersacher Bernie Sanders, dann mit dem politischen Seiteneinsteiger Trump.

US-Präsident Barack Obama rief die Amerikaner mit Blick auf das Wahlergebnis zu Einigkeit aufgerufen. Der Wahlkampf sei zwar anstrengend, stressig und manchmal auch einfach nur seltsam gewesen, sagte er in einem Video, das das US-Nachrichtenportal Buzzfeed auf Twitter veröffentlichte. Aber: „Egal was passiert, die Sonne wird morgen wieder aufgehen, und Amerika wird auch weiterhin das großartigste Land auf der Welt sein.“

Die Amerikaner sollten sich nach der Wahl seines Nachfolgers nicht nur als Demokraten oder Republikaner fühlen, sondern als Amerikaner. Der Wahlkampf zwischen Trump und Clinton hatte das Land tief gespalten und zahlreiche Skandale hervorgebracht.