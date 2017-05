Ticker

US-Indizes kommen weiter nicht auf Touren

dpa New York. Unter den Anlegern an der Wall Street ist auch am Donnerstag keine Kauflaune aufgekommen. Letztlich ging der Dow Jones Industrial bei 20 951,47 Punkten aus dem Handel. Mit einem hauchdünnen Minus von 0,03 Prozent knüpfte er nahtlos an seine lethargische Kursentwicklung der vergangenen Handelstage an. Auch die übrigen Indizes schlossen kaum verändert. Der Euro kostete im New Yorker Handel 1,0986 US-Dollar und damit etwa einen Cent mehr als am Vortag.