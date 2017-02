Region

Ursache für Halleneinsturz in Lingen weiter unklar

Vor etwa einem Monat ist das Dach der Turnhalle in Lingen eingestürzt. Die Stadt will nun mit den Aufräumarbeiten beginnen und die Sporthalle noch in diesem Jahr wieder aufbauen.

Video Ursache für Halleneinsturz in Lingen weiter unklar Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen: Die Stadt Lingen will nun mit den Aufräumarbeiten beginnen und die Sporthalle noch in diesem Jahr wieder aufbauen.



