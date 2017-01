Niedergrafschaft

Unterricht in Ringe fällt wieder aus

Schüler in Ringe erneut aufgepasst: Der Unterricht an der Grundschule fällt auch am Mittwoch aus.

gn Ringe. Da die Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage am Dienstag nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten, muss Mittwoch, 18. Januar, der Unterricht an der Grundschule Ringe erneut ausfallen. Das teilt die Schule mit. Eine Notbetreuung von 7.30 bis 14 Uhr wird eingerichtet. Die Schulbusse fahren planmäßig.

