Grafschaft

Unternehmer ist kein Traumjob mehr

Der Gründergeist in Deutschland geht zurück. Auch in der Grafschaft ist Unternehmer offenbar kein Traumjob mehr. Der Landkreis kam 2015 auf 124 Gründungen weniger als im Jahr zuvor.

Nordhorn. Was hat Offenbach am Main mehr als der Landkreis Grafschaft Bentheim? Gründergeist. Der lässt sich messen: Werden die Gewerbeanmeldungen auf Einwohner umgerechnet, hatte die Grafschaft bis Ende 2015 rund 69 Firmengründer je 10.000 Einwohner. Offenbach kommt auf 195.

Mit 69 Firmengründern pro 10.000 Einwohner erreicht die Grafschaft in der Gründer-Bundesliga gerade Platz 299 von 403 Städten/Stadtstaaten und Kreisen. Die Liga zeigt einen klaren Trend: Unternehmer ist kein Traumjob mehr. 2015 wurden in der Bundesrepublik 156.110 weniger Gewerbeanmeldungen abgegeben als 2010. In der Grafschaft ist’s im Langzeitvergleich nicht besser, da liegt das Minus beim Vergleich dieser beiden Jahre bei 357 Gründungen.

Mit dem aktuellen Gründergeist in der Grafschaft Bentheim sieht es im Vergleich von 2015 zu 2014 so aus, dass die Zahl der Gewerbeanmeldungen bis Ende 2015 mit 923 Anmeldungen um 124 im Vergleich zu 2014 zurückging. Schlusslicht ist der Kreis Stendal in Sachsen-Anhalt mit 41 Anmeldungen.

Das Bundeswirtschaftsministerium rechnet allerdings etwas anders als die Statistischen Landesämter in ihrem Regionalatlas: Beim BMWi ist Berlin beim Gründergeist auf Platz 1. Das kommt davon, dass es bei Statistiken immer darauf ankommt, auf welcher Basis gerechnet wird. Entweder auf der Basis aller Menschen oder auf der Basis der 18- bis 64-Jährigen in der Bevölkerung. Dann gewinnt Berlin.

Deutschland schneidet bei Rahmenbedingungen ganz gut ab

Das Wirtschaftsministerium ist auch ansonsten auf der Basis seiner Berechnungen guter Dinge: „Deutschland ist auf dem richtigen Weg. Der Länderbericht Deutschland des Global Entrepreneurship Monitors (GEM) stellt fest, dass Deutschland bei den folgenden Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer ausgesprochen gut abschneidet: physische Infrastruktur; öffentliche Förderprogramme; Schutz von geistigem Eigentum; Berater und Zulieferer für Unternehmen. Die Herausforderungen liegen vor allem in der Verbesserung der schulischen und außerschulischen Gründungsausbildung, einer Anpassung gesellschaftlicher Werte und Normen im Sinne einer positiven Unternehmerkultur und einer Entlastung bei Regulierung und Steuern.“

Die Herausforderungen könnten auch als die Hemmnisse beschrieben werden, die den Gründergeist bremsen. Der ist in Deutschland relativ gut zu messen: Am Anfang eines etwaigen unternehmerischen Erfolges steht immer die Gewerbeanmeldung. Über sie wird die gewerbliche Entwicklung im Vergleich zu anderen Staaten recht genau erfasst. Aktuell liegen in der von den Statistischen Landesämtern betriebenen Regionaldatenbank die Zahlen aus den Gewerbeämtern bis zum 31. Dezember 2015 vor. Im Kreis Grafschaft Bentheim lautet die Zeitreihe bei den Gewerbeanmeldungen 2015: 923 Anmeldungen, 2014: 1047, 2013: 1006 Gründungen, 2012: 1049 Anmeldungen, 2011 wagten 1149 den Schritt in die Selbstständigkeit und 2010 gab es 1280 Gewerbeanmeldungen.

Weltweiter Markt nicht immer im Blick

Allerdings: Nicht jeder Gründer hat den weltweiten Markt im Blick. Deswegen schätzen die Statistiker auch die Chancen der Gründung ab. 2015 bekamen von den 923 Gewerbeanmeldungen insgesamt 772 das Prädikat „Neuerrichtungen‘‘, womit Gewerbe beschrieben werden, die es im Landkreis uns vorher noch nicht gab, und in denen wiederum wurden 252 als „Betriebsgründungen‘‘ eingestuft, denen die Experten eine größere wirtschaftliche Bedeutung beimessen, weil sie meinen, dass diese Firmen auf Sicht wirtschaftlichen Erfolg und Arbeitsplätze bringen. 2014 hatte deren Zahl bei 260 gelegen. Diese besonders wichtigen Gründungen lagen 2015 im Kreis Grafschaft Bentheim also um acht unter denen des Vorjahrs.

Bei den 878 Gewerbeabmeldungen muss ebenfalls genauer hingeschaut werden. Nur 721 sind „echte Aufgaben‘‘, aber von diesen wiederum waren nur 195 sogenannte „Betriebsaufgaben‘‘, bei denen auch von größeren Arbeitsplatzverlusten auszugehen ist. Außerdem stecken in den Abmeldungen auch 74 Betriebe, die an Nachfolger oder Käufer übergeben wurden, also bei den Anmeldungen in der Zahl der Übernahmen mit 84 größtenteils wieder auftauchen und bei denen unterm Strich die Arbeitsplätze nicht unbedingt verloren gegangen sind.

Ziehen wir die 878 Gewerbeabmeldungen von den Gewerbeanmeldungen ab, blieb 2015 ein Gründersaldo von plus 45 Gründern, die Hoffnung auf zusätzliche Jobs machen. Den Gründergeist heben will das BMWi in den nächsten Tagen: Vom 14. bis 20. November läuft eine „bundesweite Aktionswoche im Rahmen der Global Entrepreneurship Week ... ihr Ziel ist es, vor allem junge Menschen für das Thema Existenzgründung zu begeistern, Ideen, Erfahrungen und Meinungen zum Thema Gründung und Selbstständigkeit auszutauschen, erfolgreiche Initiativen zur Gründungsförderung vorzustellen‘‘, heißt die Botschaft aus Berlin.