Obergrafschaft

Unter Drogen auf der Autobahn unterwegs

Zwei Männer waren in der Nacht zu Mittwoch unter Drogeneinfluss auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim unterwegs. Bei einer Kontrolle entdeckten Polizisten ein verbotenes Messer und weitere Drogen im Auto.

gn Bad Bentheim. Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht zu Mittwoch auf dem Parkplatz Waldseite Süd an der Autobahn 30 einen 26-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war zwar mit einem Führerschein, aber dafür unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Der aus Polen stammende Mann reiste, zusammen mit einem weiteren polnischen Staatsangehörigen, über die Autobahn 30 aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Gegen Mitternacht hatten die Beamten das Fahrzeug mit deutscher Zulassung auf dem Parkplatz Waldseite Süd angehalten und kontrolliert. „Weil der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen führte, wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe genommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet“, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein Drogenschnelltest hatte zuvor bei dem „teilweise recht fahrig“ wirkenden Mann positiv auf THC reagiert. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in der Mittelkonsole des Autos ein verbotenes Springmesser, es gehörte dem 24-jährigen Beifahrer.

Weiterhin wurden bei den Männern geringe Mengen Marihuana, Haschisch, Amphetamine, Chrystal Meth sowie diverse Tabletten gefunden. Die Polizei beschlagnahmten die Drogen und das Messer. Sie nahmen weitere Ermittlungen wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz auf. Nach Abschluss der ersten notwendigen polizeilichen Maßnahmen und der Erhebung einer Sicherheitsleistung beim Beifahrer in Höhe von 500 Euro wurde das Duo noch in der Nacht von der Wache entlassen.