Lokalsport

Union Lohne klettert auf Relegationsplatz acht

Die Lohner Volleyballerinnen besiegten die BTS Neustadt mit 3:1. Lokalrivale SV Wietmarschen festigte mit einem 3:1-Erfolg über Leschede seinen Platz in der Spitzengruppe der Volleyball-Regionalliga.

his Neustadt. Die Volleyballerinnen des SV Union Lohne haben ihren Aufwärtstrend in der Regionalliga fortgesetzt. Mit dem 3:1 (25:16, 19:25, 25:16, 25:17)-Erfolg bei der BTS Neustadt verließ das Team von Trainer Harald Nüsse die direkten Abstiegsränge und kletterte in der Tabelle auf Relegationsplatz acht. Mit dem Erfolg in Bremen verbuchten die Lohnerinnen den dritten Sieg aus den vergangenen vier Ligapartien. „Wir spielen jetzt viel konstanter als zu Saisonbeginn und rufen auch in den Punktspielen das ab, was wir im Training zeigen“, freut sich Nüsse.

Im ersten Satz sorgte Sophia Hofschröer mit einer starken Aufschlagserie für eine 17:11-Führung, die Union bis zum Satzende noch weiter ausbaute. Im zweiten Durchgang leisteten sich die Gäste ihre einzige Schwächephase der Partie. „Wir haben kurzzeitig den Faden verloren, ihn dann im dritten Satz aber schnell wieder gefunden“, berichtete Nüsse.

Svenja Krieger sorgte in der Mitte mit einer überragenden Leistung im Block für viele Punkte. Im Angriff war Hanna Diek von den Neustädterinnen nie auszuschalten und punktete nach Belieben. Ein entscheidender Faktor in Abwehr und Annahme war Franziska Menger. Die Außenangreiferin schlüpfte für die fehlende Brigitta Wintermann in die Libera-Rolle und stabilisierte das Lohner Aufbauspiel. Mit dem Schwung der letzten Wochen will Union in die Rückrunde starten, die am Sonnabend mit einem Heimspiel gegen den FC 47 Leschede beginnt.

Wietmarschen bleibt Spitzenreiter Emlichheim II auf den Fersen

In der Volleyball-Regionalliga hat der SV Wietmarschen seinen Platz in der Spitzengruppe untermauert. Mit einem 3:1 (25:11, 7:25, 25:23, 25:20)-Erfolg gegen den FC 47 Leschede bleiben die Wietmarscherinnen erster Verfolger des Tabellenführers SC Union Emlichheim II. In dem Nachbarschaftsduell mit den Gästen aus dem Emsland startete das Team von Trainer Matthias Haarmann hoch konzentriert und druckvoll. Vor allem im Blockspiel zeigten sich die Gastgeberinnen bärenstark. Als Katrin Bruns von der Aufschlaglinie aus einem 12:6 ein 18:7 machte, war der Satz bereits frühzeitig entschieden. Am Ende des Satzes feierte Zuspielerin Kiara Beernink ihr Debüt im SVW-Trikot.

Nach dem 25:11 gab es aber einen großen Bruch im Wietmarscher Spiel. „Dafür habe ich auch keine Erklärung“, sagte Haarmann angesichts der Tatsache, dass sein Team in der gleichen Startformation wie im ersten Durchgang Nummer komplett neben der Spur agierte. Die Gastgeberinnen, die auf Lena Rakers verzichten mussten, gerieten schnell mit 1:11 in Rückstand. Der Satz ging mit 25:7 klar an den Aufsteiger aus Leschede.

In der Zehn-Minuten-Pause nach dem zweiten Satz sammelte sich das SVW-Team aber wieder. Die Wietmarscherinnen spielten eine 16:12-Führung heraus. Wenig später hatten sie beim 24:21 die ersten drei Satzbälle. Zwar kam Leschede noch einmal bis auf 23:24 heran, danach machte der SVW den Sack aber zu. Im vierten Spielabschnitt gab es dann ein Déjà-Vu mit Satz Nummer zwei. Diesmal gingen die Gäste schnell mit 6:1 in Front. Eine Wiederholung des zweiten Satzes ließen die Wietmarscherinnen aber nicht zu. Mit druckvollem Spiel glichen sie rasch auf 7:7 aus und setzten sich entscheidend auf 15:9 ab. „Leschede hat gut gespielt, aber wir haben es geschafft, das Spiel wieder in den Griff zu bekommen“, berichtete Haarmann. Neben Beernink gab auch Annika Lambers nach überstandener Verletzung ihr Saisondebüt.