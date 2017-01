Lokalsport

Union-Coach Cordes: Es ist noch alles möglich

Fußball-Bezirksligist Union Lohne liegt nach dem ersten Saisonteil drei Punkte hinter dem Plan. Michael Schwerhoff hat den Tabellenvierten in der Winterpause verlassen.

Lohne. Auf dem vierten Tabellenplatz überwintert Union Lohne in der Fußball-Bezirksliga. „Wir haben uns drei oder vier Punkte mehr erwartet. Es war eine Hinrunde mit Licht und Schatten“, sagt Union-Trainer Ralf Cordes zur ersten Saisonhälfte. Mit einem Nachholspiel in der Hinterhand können die Lohner, die selbsterklärten Titelkandidaten, bis auf vier Zähler an das Top-Duo aus Papenburg und Schüttorf heranrücken, sodass der Coach als Zwischenfazit zieht: „Alles ist noch möglich.“

Cordes und seiner Mannschaft kommt zugute, dass sich Papenburg und Schüttorf vor der Winterpause eine Schwächephase leisteten. „Dadurch haben wir uns mit dem VfL Weiße Elf allerdings noch einen neuen Konkurrenten um den ersten Platz mit ins Boot geholt“, merkt der Übungsleiter an. Für ihn ist „immens wichtig“, wie seine Mannschaft Anfang März wieder in Tritt kommt. Los geht es für die Lohner mit dem brisanten Derby gegen den SV Wietmarschen. „Immerhin brauche ich dann keinen vorher wachzurütteln“, meint der Lohner Trainer.

Am 28. Januar beginnt Union die fünfwöchige Vorbereitungsphase, in der sieben Testspiele gegen Holthausen-Biene, Fortuna Gronau, Herzlake, Burgsteinfurt, Spelle, den SV Bad Bentheim und Vorwärts Nordhorn auf Kunstrasen vorgesehen sind. „Ich habe bewusst starke Gegner ausgewählt, damit meine Mannschaft gefordert wird“, erklärt Cordes. Die Lohner wollen wieder auf Betriebstemperatur kommen, um den Sprung an die Spitze in Angriff zu nehmen.

Nicht mehr mit dabei sein wird dann Michael Schwerhoff. Der Abwehrspieler kehrt zu seinem Heimatverein Olympia Laxten zurück, da er aus beruflichen Gründen kürzer treten muss. Ebenfalls weiterhin nicht mit dabei ist Nils Moggert (Knieverletzung). Der Defensivmann kam im Sommer vom TuS Lingen, konnte aber noch kein Spiel bestreiten. „Das war eine wichtige Baustelle für uns. Dass er nicht spielen konnte, hat eine Lücke bei uns hinterlassen“, sagt Trainer Cordes. Zwar stellt Union mit 23 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga, aber: „Gefühlt war das nicht so gut“, erklärt der Union-Trainer.

„Wir haben den Ausfall von Nils einigermaßen aufgefangen“, meint Cordes und sagt mit Blick auf den angepeilten Meistertitel: „Es ist noch machbar.“