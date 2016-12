Region

Uni Osnabrück streicht die Kunstgeschichte

Die Universität Osnabrück gibt eines ihrer ältesten geisteswissenschaftlichen Fachgebiete auf. Das Kunsthistorische Institut soll geschlossen werden, um mehr Geld für Naturwissenschaften und Jura zu haben.

Osnabrück. Geplant ist, Ende 2023 und Anfang 2024 alle drei am Institut frei werdenden Professorenstellen nicht neu zu besetzen und Forschung und Lehre auf diese Weise geregelt auslaufen zu lassen. Das Präsidium der Universität Osnabrück hat den Lehrkörper bereits am 6. Dezember über seine Entscheidung informiert.

Grund für die Schließung ist angeblich eine Umverteilung finanzieller Mittel zugunsten von Naturwissenschaften und Rechtswissenschaften, wo hochkarätige Wissenschaftler gehalten und weitere geworben werden sollen. Hinzu kommt, dass das Fach Kunstgeschichte keine Studenten für das Lehramt ausbildet. Schon ab dem Wintersemester 2017/18 werden keine Studenten mehr im Fach Kunstgeschichte aufgenommen. Die jetzigen Studenten sollen ihr Studium aber noch abschließen können.

Das Kunsthistorische Institut ist im Fachbereich 1 (Kultur- und Sozialwissenschaften) der Universität Osnabrück angesiedelt – mit über 30 Professuren und 3000 Studenten ist dies die zweitgrößte Fakultät. Das Institut selbst spielt quantitativ eine untergeordnete Rolle.

Auf der eigenen Internetseite bezeichnet es sich als „überschaubar“. Gegenwärtig sind etwa 200 Studenten in Kunstgeschichte eingeschrieben. Hinzu kommen pro Semester rund 100 Studenten aus anderen Fächern.

Mitarbeiter bestürzt

Mitarbeiter und Partner des Kunsthistorischen Instituts sind bestürzt über das Aus. „Es kommt völlig überraschend, da hat sich überhaupt nichts abgezeichnet. Mit uns wurde nie über notwendige Einsparungen diskutiert. Stattdessen werden wir vom Präsidium vor vollendete Tatsachen gesetzt“, sagt Klaus Niehr als einer jener drei Professoren am Institut, deren altersbedingtes Ausscheiden zur Abwicklung der 1974 gegründeten Einrichtung genutzt wird. Die Nachricht habe ihnen „den Boden unter den Füßen weggezogen“. Nicht einmal der Dekan des Fachbereichs soll in die Pläne eingeweiht gewesen sein. Lediglich der Vorsitzende des Hochschulrats soll vorab kontaktiert worden sein.

Die Institutsschließung sei „eine Katastrophe“ mit „fatalen Folgen“, dem Präsidium der so angerichtete, „irreparable Flurschaden“ mutmaßlich gar nicht klar. Niehr: „Es wirft ein ganz schlechtes Licht auf die Universität.“ Das Osnabrücker Institut für Kunstgeschichte sei „erfolgreich und bedeutsam für ganz Niedersachsen“, was Drittmittelaufkommen, Evaluierungen und Kooperationen belegen würden. Die Universität verliere „beinahe ein Alleinstellungsmerkmal“. Künftig werde es in Niedersachsen nur noch in Göttingen möglich sein, ein Studium der Kunstgeschichte aufzunehmen.

Kritik an Alleingang

Kritik am Alleingang des Präsidiums kommt auch vom interdisziplinären Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit (IKFN), das als geisteswissenschaftlicher Leuchtturm der Uni Osnabrück gilt. Kunstgeschichte ist eins von neun Fächern, die mit dem IKFN zusammenarbeiten. „Das IKFN verliert ein wichtiges Fach, das für die interdisziplinäre Erforschung der Frühen Neuzeit von zentraler Bedeutung ist“, sagt Institutsdirektorin Siegrid Westphal. Besonders problematisch sei, dass hier „ganz wesentliche Eingriffe in die Fächerstruktur der Universität“ vorgenommen würden, die zulasten der Geisteswissenschaften gehen.

Die Verflechtung des Faches Kunstgeschichte mit vielen anderen Fächern im Zwei-Fächer-Bachelor sei vom Präsidium offenbar nicht berücksichtigt worden. Ebenso wenig die Tatsache, dass das Fach Kunst ohne kunstgeschichtliche Anteile gar nicht studiert werden kann. Die Vertreter der Kunstgeschichte hätten zudem dazu beigetragen, Kunstwerke der Stadt Osnabrück sowie des Osnabrücker Landes in Kooperation mit den regionalen Museen zu erforschen, sagt Westphal. Künftig würden Experten fehlen, die Auskunft über die Kunst der Region geben oder bei geplanten Tagungen, Ausstellungen und Aktionen beratend tätig werden können. „Ob dieser Zug noch aufzuhalten ist, wage nicht nur ich zu bezweifeln. Juristisch ist das Vorgehen des Präsidiums abgesichert“, stellt die IKFN-Direktorin fest.

Die Uni teilte weiter mit, dass es sich bei der geplanten Schließung des Kunsthistorischen Instituts um einen „universitätsinternen, nicht abgeschlossenen Vorgang“ handelt. Der Vorschlag des Präsidiums solle mit den Gremien der Universität zu Beginn des kommenden Jahres diskutiert werden. Über das Ergebnis werde die Öffentlichkeit „zu gegebener Zeit informiert“. Ein Beschluss zu einem frühen Zeitpunkt sei aber nötig, um den Studenten einen ordnungsgemäßen Abschluss ihres Studiums zu ermöglichen.