Niedergrafschaft

Unfallflüchtiger hinterlässt Kühlwasserspur

Ein Mann hat am Sonntag einen Unfall auf der Tank- und Rastanlage Ems-Vechte Ost an der Autobahn 31 bei Lohne gehabt. Er flüchtete vom Unfallort und wurde Stunden später gefasst. Anscheinend wollte er Suizid begehen.

gn Lohne. Der Autofahrer geriet am späten Sonntagnachmittag in der Auffahrt auf die Autobahn 31 Richtung Emden nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr dort mehrere Betonpoller und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, teilte die Polizei mit. Die Unfallspuren deuteten darauf hin, dass das Auto erheblich beschädigt wurde. Die Polizisten entdeckten eine Kühlwasserspur, die von der Unfallstelle bis zur Anschlussstelle Wietmarschen führte, an der das Fahrzeug offensichtlich abgeschleppt wurde. Doch weder Auto noch Fahrer konnten sie so ermitteln.

Erst der Anruf eines Zeugens brachte die Polizei am frühen Montagmorgen weiter. Er hatte im Bereich der Anschlussstelle Geeste ein beschädigtes Auto gesehen. Von den Polizeibeamten wurde ein beschädigter Opel Omega mit Nordhorner Kennzeichen vorgefunden, in dem sich ein 29-jähriger Mann aus Schüttorf saß. Das Auto wies massive Unfallschäden auf.

Der Mann war alkoholisiert und wurde der Wache der Autobahnpolizei übergeben. „Auf dem Weg dorthin erklärte er den Beamten, dass er in Suizidabsicht den Unfall verursacht hätte“, teilte Polizeisprecher Achim van Remmerden mit.

Aus diesem Grund wurde er der medizinischen Betreuung des Klinikums in Nordhorn übergeben. Außerdem wurde bei von ihm eine Blutprobe entnommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 87715 in Verbindung zu setzen.

Über Selbsttötungsversuche berichten die GN in der Regel nicht. Eine Ausnahme sind Suizide, die durch ihre Umstände besondere Aufmerksamkeit erlangen.

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter den kostenlosen Telefonnummern 0800 1110111 und 0800 1110222 erhalten Sie anonym Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.