Region

Unfall in Meppen: Unbekannte lösen Radmuttern

Dreister Vorfall in Meppen: Unbekannte haben an einem Rad die Muttern gelockert. Der Reifen löste sich, als die 30-jährige Autofahrerin losfuhr.

gn Meppen. Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Donnerstag, 8.20 Uhr, bei einem Auto der Marke „Daimler Chrysler“, der in der Industriestraße in Meppen abgestellt war, die Radmuttern am hinteren, linken Rad gelöst. „Als die 30-jährige Autofahrerin den Wagen wieder benutzte, stellte sie ein Vibrieren im Fahrzeug fest. Plötzlich löste sich noch in der Industriestraße der linke Hinterreifen und streifte einen vorbeifahrenden BMW, der dadurch beschädigt wurde“, teilte die Polizei am Freitag mit.

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Autofahrerin und der 36-jährige Fahrer des BMW blieben unverletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter Telefon 05931 9490 zu melden.