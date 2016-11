Region

Unfälle auf A 31 zwischen Lingen und Emsbüren

Zwei Unfälle auf der A 31 zwischen Lingen und Emsbüren haben sich am Freitagabend gegen 20 Uhr ereignet. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge beteiligt.

gn Lingen/Emsbüren. Nach einem Fehler beim Überholen ereignete sich am Freitagabend ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A 31 zwischen den Anschlussstellen Lingen und Emsbüren. Zu dem Unfall kam es als ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer aus Meppen beim Überholen auf einen vorausfahrenden Audi auffuhr, der vermutlich kurz zuvor auf den Überholfahrstreifen ausgeschert war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mercedes über die Fahrbahn in die Mittelschutzplanke und zurück gegen ein moldawisches Lkw-Gespann. „Danach kam er total beschädigt in der seitlichen Böschung zum Liegen“, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus nach Meppen gebracht.

Die Fahrerin des Audis brachte ihren Wagen auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Sie und ihr 14-jähriger Sohn wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Moldawier hielt ebenfalls auf dem Seitenstreifen. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Der Lkw-Anhänger wurde leicht beschädigt.

Noch vor Eintreffen von Polizei und Rettungskräften ereignete sich an der Unfallstelle ein Folgeunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, als der 22-jährige Fahrer eines Opel Astra den auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteilen ausweichen wollte. Beim zügigen Fahrstreifenwechsel übersah er einen neben ihm fahrenden Wagen. Durch die seitliche Kollision wurde auch der Opel Astra in die Böschung katapultiert und stark beschädigt. Der Hyundai kam nicht mehr fahrbereit auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Bei diesem Folgeunfall blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein großes Trümmerfeld, das sich über 250 Meter erstreckte. Zwecks Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei Schüttorf musste die A 31 in Richtung Oberhausen für mehr als zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Autobahnpolizei Lingen auf mindestens 100.000 Euro.