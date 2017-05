Lokalsport

Und dann wirft Huisken auch noch ein Tor

SG-Torhüter Reiner Huisken war der große Rückhalt beim 26:22-Sieg seines Teams im Derby der Handball-Verbandsliga gegen die HSG Nordhorn II. Mit der Hereinnahme von Jörn Wolterink drehten die Neuenhauser das Spiel.

fh Neuenhaus. Einen besseren Abschluss hätte das Derby zwischen der SG Neuenhaus-Uelsen und der HSG Nordhorn II kaum finden können: Den letzten Treffer zum 26:22 (9:11)-Endstand für die Gastgeber am Freitagabend vor 250 Zuschauern in Neuenhaus erzielte Torhüter Rainer Huisken, der im letzten Spiel seiner Karriere für den finalen Höhepunkt sorgte, als er mal wieder einen Wurf der Nordhorner abgewehrt hatte und den Ball übers ganze Feld ins leere Tor der Gäste warf. Es passte so gut zu diesem Spiel, weil Huisken, der seine Laufbahn beendet und vor dem Derby der Handball-Verbandsliga offiziell verabschiedet wurde, mit 19 Paraden der herausragende Akteur des Spiels war. Und es rundete seine lange Laufbahn so schön ab, weil er einst in der HSG-Jugend mit dem Handballspielen begonnen hatte, ehe er von 1996 bis 2003 und nach seiner Ausbildung zum Lehrer in Münster wieder seit 2009 bei der SG zwischen den Pfosten stand.

Huisken war nicht der einzige ehemalige HSG-Akteur, der im Team von Trainer Jens Luttermoser ein entscheidender Faktor war: Nach einer ersten Halbzeit, die SG-Teamchef und -Urgestein Gerd Tharner als die schlechteste bezeichnete, die er jemals erlebt habe, war Jörn Wolterink der Garant für die Wende. Wegen Wadenproblemen hatte sich der Torjäger in der ersten Halbzeit auf einen verwandelten Siebenmeter beschränkt. Nach dem Wechsel ging die SG das Risiko ein, den angeschlagenen ehemaligen Zweitliga-Torjäger aufs Feld zu schicken. Das zahlte sich nicht nur aus, weil Wolterink noch acht Treffer nachlegte; mit dem Rückraumspieler wurde es schlicht ein anderes Spiel, weil an seiner Seite auch seine Teamkameraden in Abwehr und Angriff eine Klasse besser wurden. Er schaffte in der Offensive Räume, die vor allem Fabian Wißmann (4) und Thorsten Diekmann (3) nutzten, während Rechtsaußen Max Volkhausen (4) die SG vor allem im ersten Abschnitt im Spiel gehalten hatte. In der war nach einer von Nervosität und Fehlern geprägten Anfangsphase (1:1/5.) die HSG-Reserve klar tonangebend gewesen, die in der zweiten Halbzeit jedoch trotz der starken Leistungen von Lars Bergmann (8) und Levin Zare (6) die Niederlage nicht abwenden konnte.