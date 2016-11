Nordhorn

Unbekannter schlägt mit Holzlatte auf Mann ein

Ein unbekannter Mann hat am späten Dienstagabend auf einen Mann in Nordhorn eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

gn Nordhorn. Wie der Polizei Nordhorn angezeigt wurde, kam es am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Bahnhofstraße in Nordhorn auf dem Parkplatz der Quaink-Apotheke zu einem Überfall auf einen Mann. Das Opfer war laut Polizeibericht auf dem Weg zum Auto, als eine dunkel gekleidete Person aus der Dunkelheit kam und unvermittelt mit einer dickeren Holzlatte oder Kantholz mehrfach auf ihn einschlug. Durch lautes Rufen „Polizei, Polizei!“ ließ der Täter vom Opfer ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Aalkenstiege.

Ein Mopedfahrer fuhr unmittelbar nach dem Angriff hinter dem flüchtenden Täter her. Doch der Mann konnte unerkannt entkommen. Nach der Beschreibung des Opfers war der Täter etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, schlank und hatte eine athletische Figur. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einem dunklen Kapuzenshirt. Durch die Schläge erlitt das Opfer Prellungen am Körper. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefonnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.