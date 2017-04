Ticker

Unbekannte Substanz verletzt etwa ein Dutzend Menschen in London

dpa London. Eine unbekannte Substanz hat Verbrennungen bei mindestens zwölf Menschen in einem Londoner Nachtclub verursacht. Alle mussten am frühen Morgen in Krankenhäusern behandelt werden. Nach Angaben von Scotland Yard gab es keine Festnahmen. Der Vorfall ereignete sich nachts gegen 2 Uhr. Beobachter sprachen von einer „unheimlichen Szene“. In dem Nachtclub hatten sich 600 Menschen aufgehalten, von denen 400 noch in Sicherheit gebracht wurden. Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab.