Nordhorn

Unbekannte Substanz Grund für üblen Geruch

Von Frauke Schulte-Sutrum

Ein übler Geruch hat sich am Freitag in einem Teil der Euregio-Klinik verbreitet. Grund war eine Substanz in einer zerbrochenen Ampulle.

Nordhorn. Gegen 14.30 Uhr wurde in der Euregio-Klinik in Nordhorn im Flurbereich der Notaufnahme ein penetranter Geruch festgestellt. Aus diesem Grund wurde der Bereich der zentralen Patientenaufnahme vorübergehend geräumt. „Geruchszeugen“ berichten von einem beißenden Gestank, ein Mix aus Gas, Ammoniak und Gülle. Die Feuerwehr Nordhorn und die Nordhorner Versorgungsbetriebe (NVB) konnten mit Messgeräten allerdings keine Gefahrenstoffe feststellen. „Bei näherer Durchsuchung wurde eine Ampulle mit dem Rest einer unbekannten Substanz entdeckt und sichergestellt, die als eindeutige Ursache der Geruchsbelästigung identifiziert werden konnte“, teilte die Klink am Freitagnachmittag mit. Nach Reinigung und Lüftung der Räume konnte die Notfallversorgung nach einer Stunde um 15.45 Uhr wieder aufgenommen werden. Die Polizei ist eingeschaltet. Ob es sich um einen Scherzartikel handelt, also um eine Stinkbombenattacke, kann im Moment nicht gesagt werden. Mehr dazu lesen Sie am Sonnabend in den Grafschafter Nachrichten und auch hier im E-Paper.

Karte

