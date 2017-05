Ticker

Unbekannte sprühen „Nazis raus“ auf Bundeswehrkaserne

dpa Donaueschingen. Nach dem Fund von Wehrmachtsandenken in der Bundeswehrkaserne im baden-württembergischen Donaueschingen haben Unbekannte das Gebäude mit dem Spruch „Nazis raus“ beschmiert. Um die Kaserne werde nun verstärkt Streife gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Der Schriftzug war in der Nacht zum Sonntag an drei Mauerpfeiler des Außenzauns gesprüht worden. Der Bereich grenzt an eine Straße mit Gehweg. In der Affäre um rechtsextremistische Umtriebe unter Bundeswehrsoldaten hatten Ermittler auch in der Donaueschinger Kaserne Wehrmachts-Devotionalien entdeckt.