Niedergrafschaft

Unbekannte brechen in Schule in Neuenhaus ein

Unbekannte Täter haben am Wochenende die Wilhelm-Staehle-Hauptschule, die Turnhalle Hermann-Lankhorst und ein Wohnhaus in Neuenhaus mit Farbe beschmiert. Außerdem brachen die Täter in die Schule ein, stahlen aber nichts.

gn Neuenhaus. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen kletterten unbekannte Täter über ein Baugerüst auf das Dach der Wilhelm-Staehle-Hauptschule in Neuenhaus und brachen dort ein Oberlicht auf. „Durch das geöffnete Fenster stiegen sie in das Schulgebäude ein und beschmierten dort das Inventar mit Farbe“, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Am Wochenende haben Unbekannte ebenfalls ein Wohnhaus und die Turnhalle Hermann-Lankhorst mit Farbe beschmiert. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird derzeit von der Polizei geprüft. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05941 4429 mit der Polizei Neuenhaus in Verbindung zu setzen.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen