Ticker

UN: Vorbereitungen für Syrien-Hilfslieferungen laufen wieder

dpa New York. Die Vereinten Nationen bereiten sich auf die Wiederaufnahme von Hilfslieferungen in Syrien vor. Die UN seien „bereit zur Wiederaufnahme“, sagte Farhan Haq, Sprecher von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon. „Die Vorbereitungen für die Konvois haben schon wieder begonnen, während wir auf die Form von Freigabe warten, die wir brauchen, um sie zu bewegen.“ Zuvor hatten die Vereinten Nationen als Reaktion auf die Bombardierung eines UN-Hilfskonvois im Norden Syriens alle Hilfsgütertransporte in dem Bürgerkriegsland gestoppt.