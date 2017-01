Grafschaft

Umweltschützer an Kloatscheeter: Müll mitnehmen

Die Grafschafter Kreisgruppe des BUND appelliert an das Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein der Kloatscheeter. Sie ruft die Gruppen dazu auf, Pfandflaschen zu benutzen und ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen.

Nordhorn. In diesen Wochen ziehen sie wieder über abgelegene Straßen und Wege in der Grafschaft Bentheim: Vereine, Nachbarschaften und Kegelclubs gehen Kloatscheeten. Auf Handwagen werden Getränkekisten mitgenommen, allzu oft allerdings nur, solange sie noch voll sind, beklagen Umweltschützer. Anschließend landen so manche Flaschen und andere Hinterlassenschaften kurzerhand an Straßen, Waldrändern und in Gräben.

Walter Oppel appelliert als Vorsitzender der Grafschafter Kreisgruppe des BUND an das Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein der Kloatscheeter und ruft sie dazu auf, Pfandflaschen zu benutzen und ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. An einigen Strecken und in vielen Gaststätten in der Grafschaft wird mit Schildern unter dem Motto „Vermeide Müll beim Kloatscheeten und sorge für eine saubere Umwelt!“ daran erinnert, dass es der Freude beim Kloatscheeten nicht schadet, wenn versucht wird, Müll zu vermeiden sowie den produzierten Abfall wieder einzupacken und anschließend an einem dafür vorgesehenen Platz zu entsorgen.

Weitere Informationen unter www.bund-grafschaft-bentheim.de.