Ticker

Umfrage: Ostdeutsche glauben nicht an Solidarität

dpa Berlin. Die Menschen in Ostdeutschland zweifeln wesentlich stärker am gesellschaftlichen Zusammenhalt als die Westdeutschen. Das geht aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage hervor. Insgesamt schätzt zwar etwa jeder Dritte den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Deutschen als sehr stark ein. Vier von fünf Befragten aus den neuen Bundesländern bewerten den Zusammenhalt aber als eher gering oder sehr gering. Unter den Westdeutschen liegt die Quote bei 59 Prozent.