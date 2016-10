Grafschaft

Umfrage: Feiern Sie dieses Jahr Halloween?

Von Oliver Wunder

In den vergangenen Jahren hat sich das Volksfest immer weiter in Deutschland verbreitet. Am 31. Oktober ist nun wieder Halloween. Feiern die Grafschafter dieses Fest?

Umfrage Feiern Sie dieses Jahr Halloween? Ja. Nein. Vielleicht. Ich kenne den Brauch gar nicht. 4% Ja. 84% Nein. 1% Vielleicht. 11% Ich kenne den Brauch gar nicht. 296 abgegebene Stimmen Sie möchten Ihre Antwort begründen? Nutzen Sie dazu gerne weiter unten unsere Kommentarfunktion.

