Uelser Mühle wird ab Montag zur Baustelle

Von Andre Berends

Für rund 300.000 Euro bekommt die Windmühle neue Flügel. Sie waren bereits vor drei Jahren abgenommen worden, weil sie morsch geworden waren. Am Montag rücken die ersten Bauarbeiter an und bringen ein Baugerüst an.

Uelsen. Die Windmühle in Uelsen wird ab Montag renoviert. Ziel ist, dass der Erdholländer am alten Friedhof bis März, April kommenden Jahres wieder vier Flügel erhält. Das alte Flügelkreuz war vor drei Jahren abgenommen worden. Die Holzbretter und auch die Aufhängung waren morsch geworden und drohten abzustürzen. Ab Montag soll die Mühle mit einem Baugerüst eingekleidet werden. Dann nimmt zunächst ein Steinmetz seine Arbeit auf. Danach sind Mühlenbauer aus der Nähe von Groningen an der Reihe. Die Mühle soll auch eine neue Kappe und einen neuen Sterz erhalten. Das ist der rückseitige Steuerbalken. Die Erneuerung soll insgesamt rund 300.000 Euro kosten. „Die Förderbescheide liegen vor, die Arbeiten können jetzt beginnen“, sagte Detlef Egberink aus dem Rathaus am Donnerstag in einer Sitzung des Kultur- und Verkehrsausschusses. Noch nicht eingetroffen sind alle Förderbescheide für den Bau des Wohnmobilstellplatzes am Waldbad in Uelsen. Die Gemeinde hofft aber, dass die EU-Gelder, die den Großteil der Kosten abdecken sollen, bald fließen und der Bau der Anlage bis Mitte April fertig ist. In der Diskussion ist auch der Bau eines Fußgängersteges über den Linnenbach in der Nähe des Waldlehrpfads im Feriengebiet von Uelsen. Der Vorschlag stammt vom Arbeitskreis Bronzezeithof. Derzeit wird der Linnenbach an dieser Stelle durch ein Kunststoffrohr geführt, was Naturschützer und Wasserwirtschaftler seit langer Zeit kritisch sehen. Überlegt wird nun, den Linnenbach wieder frei fließen zu lassen. Fußgänger könnten ihn auf einer sechs Meter langen Brücke überqueren. Die Gemeinde erwartet Kosten in Höhe von 10.000 Euro. Nach Angaben von Geert Vrielmann vom Bronzezeithof besteht die Chance, dass das Land Niedersachsen das Projekt im kommenden Jahr mit 90 Prozent fördert. Der Ausschuss befürwortete, die Planungen voranzutreiben.

