Grafschaft

Uelsener geht mit der Kamera auf die Pirsch

Andreas Hütten ist ein begeisterter Tier- und Naturfotograf. Der junge Mann hat nun eine Auswahl seiner besten Fotos veröffentlicht.

Uelsen. Ganz langsam und ganz leise. „Sonst sind sie sofort weg.“ Außerdem werden gebraucht: Ruhe, Geduld und eine gute Tarnung. Am besten dunkle Kleidung. Grün oder schwarz. Manchmal wirft sich Andreas Hütten auch ein Netz über, um in die Natur einzutauchen und unsichtbar zu werden. Wenn die scheuen Schönheiten glauben, alleine und ungestört zu sein, wenn sie sich in Sicherheit wiegen, dann drückt Andreas Hütten ab.

Der 28-Jährige aus Uelsen geht auf die Jagd. Nicht mit dem Gewehr, sondern mit der Kamera. Seit elf Jahren durchstreift er die Grafschaft und fängt Bilder ein. Er hat es vor allem auf die Natur abgesehen. „Landschaft, Pflanzen und Tiere faszinieren mich sehr“, erzählt er. Wie ein richtiger Jäger sammelt er Trophäen. Fürs Album. Im Internet zeigt er, was ihm vor die Linse gekommen ist. Andreas Hütten hat seine Homepage vor ein paar Tagen überarbeitet. Und er hat eine Facebook-Seite eingerichtet, mit der er zunehmend mehr Betrachter erreicht. Dort postet er regelmäßig frische Bilder.

Die Fotografie ist für Andreas Hütten ein guter Ausgleich zu seinem beruflichen Alltag. Er ist als Handelsbetriebswirt beim Landhandelsstützpunkt von Bröring in Veldhausen tätig, sitzt viel am Schreibtisch. Außerdem bildet er Ausbilder aus, bereitet sie auf ihre Eignungsprüfung vor. Da kann es dann auch schon mal sehr theoretisch werden. Also geht Andreas Hütten in seiner Freizeit gerne raus in die Natur. Er fühlt sich aber auch sonst draußen sehr wohl. „Ich komme aus Hardingen bei Uelsen und bin auf dem Land aufgewachsen“, sagt er.

Andreas Hütten geht nicht nur vor der eigenen Haustür auf die Pirsch. Er hat sich in der Grafschaft auch andere Reviere erschlossen, ist am Stadtrand von Nordhorn unterwegs oder auch im Bentheimer Wald. Wo genau, will er nicht verraten. „Man will ja seine eigenen Fotos machen“, sagt er. Da hat der Tier- und Naturfotograf als Einzelgänger, der auf weiter Flur oder im Dickicht des Waldes nicht besonders auffällt, die besten Aussichten. Und doch möchte Andreas Hütten Tipps geben, wie gute Tierfotos gelingen. Deshalb bietet er im Oktober bei der Volkshochschule in Nordhorn einen Workshop für Einsteiger an. Zum ersten Mal. Gemeinsam geht es dann in den Zoo. Dort hat Andreas Hütten auch seine ersten Erfahrungen mit der Tierfotografie gesammelt. Die führt ihn heute übrigens nicht nur durch den Landkreis, sondern auch in andere Länder. Im Juni war er zum Beispiel in Island.

Als der Uelser im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal mit einer Kamera loszog, da fotografierte er noch nicht so wirklich. „Ich habe angefangen zu knipsen“, berichtet er. Also erst mal nur draufhalten. Daraus hat sich schon bald eine starke Leidenschaft entwickelt, die er im Laufe der Jahre professionalisiert und perfektioniert hat. Andreas Hütten fotografiert mit einer digitalen Spiegelreflexkamera, einer Canon 7D Mark II. „Die ist für Tierfotografie sehr gut geeignet. Bewegungen lassen sich mit ihr gut einfrieren“, erklärt er.

Die Kamera ist für Andreas Hütten zu einem ständigen Begleiter geworden. Wenn er mit dem Auto fährt, ist sie immer dabei. Die gesamte Ausrüstung, zu der auch Stative gehören, bringt stolze elf Kilo auf die Waage. Nicht selten fotografiert Andreas Hütten auch aus dem Auto heraus, zum Beispiel an einem Feldrand. Dann ist er für die Tiere nicht so leicht zu wittern. Fotografiert er im Gelände, bevorzugt er eine möglichst bodennahe Perspektive. Das hat einen speziellen Grund, sagt er: „Wenn man mit dem Tier auf Augenhöhe ist, gelingen besonders schön Fotos.“