Uelsen überrollt den Kreisliga-Spitzenreiter

Olympia Uelsen hat Vorwärts Nordhorn II von der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga gestoßen. Die Niedergrafschafter gewannen mit 4:0 (2:0) und zeigten eine Leistung, die mit noch mehr Toren hätte gekrönt werden dürfen.

Uelsen. Mit einer sehenswerten Leistung hat Fußball-Kreisligist Olympia Uelsen seine Ambitionen untermauert, im Kampf um die Tabellenspitze ein Wörtchen mitreden zu wollen. Die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann besiegte am Sonntag im Heimspiel den bisherigen Spitzenreiter Vorwärts Nordhorn II mit 4:0 (2:0). „Wir haben sehr diszipliniert und konzentriert gespielt“, freute sich Beniermann und stellte fest: „Das war unsere bislang beste Saisonleistung.“

Vorwärts-Trainer Marco Plickert räumte ein, dass seine Mannschaft zu Recht verloren habe. „In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal versucht, den Anschluss herzustellen, nach dem 0:3 hatte sich das dann aber erledigt.“ Die Nordhorner mussten in Uelsen auf mehrere verletzte Stammkräfte verzichten und taten sich schwer, das Spiel in den Griff zu bekommen. Die Uelser gaben von Beginn an Gas, mussten sich zunächst aber in Geduld üben. Erst in der 42. Minute gelang es Markus Wieloch über die rechte Seite, aus zwölf Metern eine kleine Lücke rechts unten im Tor zwischen Keeper Daniel Klefing und dem Pfosten zu finden. Damit war der Knoten geplatzt. Die Uelser hatten zuvor fast im Minutentakt erfolglos aufs Nordhorner Tor gezielt. Kurz vor der Pause erhöhte Malte Gülker mit einem Kopfball aus sechs Metern gegen die Laufrichtung von Klefing auf 2:0.

Uelsen hätte noch höher gewinnen können

Nach der Pause bemühten sich die Gäste, mehr Druck aufzubauen. Dabei lief allerdings nur wenig zusammen. Uelsen hingegen lauerte seelenruhig auf Konter. In der 61. Minute schloss Karsten Smoes einen solchen Angriff mit einem scharfen Schuss ab, den Torhüter Klefing nur abprallen lassen konnte. Der Ball landete beim Uelser Timo Segger, der zum 3:0 einnetzte. Damit war die Gegenwehr der Nordhorner gebrochen. Uelsen ließ den Ball nun flüssig laufen. Der eingewechselte Hauke Maathuis zum Beispiel spazierte in der 69. Minute locker durchs Mittelfeld und schob den Ball mit einem schönen Pass zu Smoes, der leichtes Spiel hatte und zum 4:0 traf.

Während Vorwärts nun um Schadensbegrenzung bemüht war, hatten die Uelser noch immer nicht genug. Kurz vor dem Abpfiff hatte Maathuis das 5:0 auf dem Fuß, zog aber ganz knapp rechts am Nordhorner Tor vorbei. Eine Minute später hatte Smoes die Chance, mit einem Schuss aus der Drehung den fünften Treffer zu erzielen, der Ball segelte aber übers Tor, ehe Schiedsrichter Marcus Haverland ein Einsehen mit dem Leid der Nordhorner hatte und auf eine Nachspielzeit verzichtete.