Niedergrafschaft

Uelsen sucht den Grafschafter Grillmeister

Die Grafschaft grillt beim „1. Grafschafter BBQ-Festival“ um die Wette. Am 3. Juni soll der Grillmeister in Uelsen ermittelt werden. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Gäste dürfen testessen.

Uelsen. Auf dem Grill brutzelnde Steaks, saftige Filets und gut gewürztes Fleisch warten beim „1. Grafschafter BBQ-Festival“ am Sonnabend, 3. Juni, ab 14 Uhr auf Testesser im Ortskern von Uelsen. Die Werbegemeinschaft veranstaltet einen Wettbewerb, um den besten Grillmeister der Grafschaft zu ermitteln.

„Essen und Trinken gehören zu jedem Fest. Wir wollten den Besuchern aber mehr bieten. Deshalb kam die Idee auf, den Grillwettbewerb zu veranstalten“, sagt Mitorganisator Arnold Voet. Anmelden können sich Hobbygrillmeister aus der ganzen Grafschaft, der Region sowie den benachbarten Niederlanden. „Der Spaß steht im Vordergrund. Wir möchten, dass normale Leute den Grill anschmeißen und keine Profis“, erklärt Arnold Voet.

Testessen von jedem Grill

Gegrillt werden in vier Vorrunden jeweils eine Stunde lang folgende Gerichte: ab 14 Uhr Lachsfilet, ab 15 Uhr Hähnchenbrustfilet, ab 16 Uhr Nackensteak und ab 17 Uhr Bauchspeck. Das Fleisch wird vom Veranstalter gestellt. Der Grill, Gewürze, Marinaden und alle weiteren Zutaten bringen die Teilnehmer selbst mit. „Wer sich ein Ticket für 7,50 Euro als Testesser kauft, kann von jedem Grillmeister einen Testhappen erhalten. Die Tickets werden unter anderem am Festtag vor Ort angeboten“, sagt Arnold Voet. Außer Hunger mitzubringen, gebe es keine Voraussetzung, um Testesser zu werden.

Danach bewerten die Testesser das Gericht, indem sie ihren Favoriten eine Marke überreichen. Die vier Grillmeister, die eine der Vorrunden gewonnen haben, treten beim Finale gegeneinander an. „In der Endrunde grillt jeder das, was er möchte. Deswegen muss das Grillgut für das Finale selbst mitgebracht werden“, sagt Arnold Voet. Die Testesser bestimmen dann den besten Grillmeister der Grafschaft. Der Sieger erhält einen Wanderpokal sowie einen Grill im Wert von 500 Euro. Die drei anderen Finalisten erhalten Pokale.

Bullenreiten und Country-Musik

Die Besucher erwartet beim Festival ein buntes Programm mit Country/Western-Motto. Angeboten werden unter anderem Bullenreiten und Hufeisenwerfen. „Passend zum Motto möchten werden wir auch den Ortskern dekorieren. Wir planen unter anderem Sitzgelegenheiten auf Strohballen“, sagt Arnold Voet. Zudem sollen die Einzelhändler sich beteiligen, um zum Beispiel Whisky-Tasting anzubieten. Auch die Bewohner des Blekker-Hofs werden miteingebunden.

Im Festzelt wird am Abend eine Party veranstaltet. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die „Grafschafter Country Singers“ und die Band „Chicken Skin“ aus dem Münsterland. Für die Testesser ist der Eintritt frei. Fußballfans, die am 3. Juni gerne das „BBQ-Festival“ besuchen würden, aber auch das Endspiel der Champions League sehen möchten, haben die Organisatoren bei der Planung berücksichtigt. „Sollte eine deutsche Fußballmannschaft das Finale erreichen, bauen wir eine große Leinwand auf dem Gelände auf“, verspricht Arnold Voet.

Die Bentheimer Eisenbahn bietet am Festivaltag gegen Vorlage eines Coupons kostenlose Busfahrten nach Uelsen an. Der Coupon wird in Kürze unter anderem in den Grafschafter Nachrichten zum Ausschneiden erscheinen.

Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, kann sich ab sofort bis zum 12. Mai im Internet unter www.grafschafter-bbq-festival.de anmelden. Zudem werden in Kürze Anmeldeformulare in Uelsen im VVV-Büro, bei Lederwaren Heemann und bei Schreibwaren Mine ausliegen. Die Startgebühr beträgt 30 Euro.