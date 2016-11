Nordhorn

Übung: Großbrand fordert Nordhorner Feuerwehr

Die Feuerwehr Nordhorn rückte am Samstag zu einer Alarmübung bei der Firma Naber an der Bornestraße im GIP aus. Im Fokus standen Menschenrettung und Brandbekämpfung.

gn/fsu Nordhorn. Zu einer unangekündigten Alarmübung sind beide Wachen der Feuerwehr Nordhorn am frühen Samstagvormittag ausgerückt. Um genau 7:02 wurde der Standort am Richterskamp sowie die Hubrettungsbühne der Hauptwache an der Wietmarscher Straße mit dem Stichwort „Auslösung Brandmeldeanlage“ alarmiert. Einige Kameraden machten sich auf den Weg ins GIP.

Nur wenig später wurde die Alarmstufe zuerst auf B3 (Mittelbrand) und dann auf B4 (Großbrand) erhöht. Das Einsatzstichwort lautete nunmehr „Industrie- und Gewerbebrand“. „Vom anfänglichen Routineeinsatz war nun nicht mehr viel zu spüren. Neun Einsatzfahrzeuge fuhren die Einsatzstelle an“, teilt die Feuerwehr in einem Pressetext mit.

Das Szenario: Insgesamt wurden bei der Firma Naber vier Mitarbeiter vermisst. Zudem brannte es, das Feuer drohte auf benachbarte Gebäude überzugreifen. Sofort machten sich Atemschutztrupps auf, um die vermissten Menschen zu finden. Sie leiteten die Brandbekämpfung ein und schützten die Nachbargebäude mit Riegelstellungen. Von einem nahe gelegenem See wurden Schlauchleitungen in Richtung Einsatzstelle verlegt. Die Einsatzleitung wurde in unmittelbarer Nähe aufgebaut und hielt Kontakt zur Feuerwehr- und Rettungsleitstelle.

Nach etwa einer Stunde war die Übung beendet. Bei einem gemeinsamen Frühstück in den Hallen der Firma Naber schilderten die Übungsbeobachter und Vertreter der Firma Naber ihre Eindrücke. „Im Großen und Ganzen lief die Übung gut ab. Kleinigkeiten können aber noch verbessert werden“, sagte Hendrik Brink von der Feuerwehr Nordhorn den GN.