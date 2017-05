Ticker

Überraschung vor NRW-Wahl: CDU in zwei Umfragen knapp vorn

dpa Düsseldorf. Überraschende Wende kurz vor der wichtigen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Die CDU ist in zwei aktuellen Umfragen knapp an der regierenden SPD vorbeigezogen. Laut ZDF-Politbarometer und nach Zahlen von Yougov im Auftrag von Sat.1 NRW liegen die Christdemokraten von Herausforderer Armin Laschet mit 31 Prozent knapp einen Prozentpunkt vor den Sozialdemokraten. Da die Grünen in beiden Umfragen nur auf 6,5 bis 7 Prozent kommen, hätte die rot-grüne Koalition keine Aussicht auf ein Fortbestehen.