Ticker

Überfall auf Juwelier - Bewaffnete Täter auf der Flucht

dpa Herford. Nach einem bewaffneten Raubüberfall sucht die Polizei in Herford in Nordrhein-Westfalen nach den Tätern. Mehrere Unbekannte hatten einen Juwelier in der Innenstadt überfallen. Sie konnten fliehen und die Polizei umstellte ein Gebäude, in dem sie die Gruppe vermutet. In Gefahr sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Die Mitarbeiter des Juweliers blieben unverletzt. Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus, Teile der Innenstadt sind abgesperrt.