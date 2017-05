Lokalsport

U 18 des SCU tritt mit hohen Zielen in Biberach an

Die Emlichheimer Volleyball-Talente wollen bei der deutschen Jugend-Meisterschaft um den Titel mitspielen. Die ersten Vorrundenspiele stehen am Sonnabend um 10 Uhr an.

Biberach. Mit großen Zielen und der Unterstützung vieler Fans haben sich die U 18-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim am Freitagmorgen auf den Weg nach Baden-Württemberg gemacht. In Biberach wird am Wochenende die deutsche Meisterschaft ausgetragen – und die Emlichheimerinnen gehen die Titelkämpfe als deutscher Vize-Meister des vergangenen Jahres selbstbewusst an. „Wir wollen endlich einmal Dresden schlagen“, sagt Michael Lehmann, der das Team zusammen mit Gerda Masselink trainiert.

Die U 18-Mädchen aus dem sächsischen Bundesstützpunkt waren in den vergangenen Jahren das Maß der Dinge. So standen sich beide Mannschaften vor Jahresfrist in Offenburg im Finale gegenüber. Da hatten die Emlichheimerinnen dann allerdings das Nachsehen. Jetzt stützt sich der Optimismus von Lehmann darauf, dass sein die Spielerinnen des SCU-Kaders – im Gegensatz zu 2016 – vornehmlich zum älteren Jahrgang gehören und in der abgelaufenen Saison Erfahrung auf hohem Niveau sammeln konnten.

Mit Zoe Konjer, Pia Timmer, Lona Volkers, Lisanne Masselink, Leandra Schoemaker, Anna Meyerink und Jana Oudehinkel haben sieben U 18-Talente für die erste Mannschaft in der 2. Bundesliga gespielt. Dort trat auch Lina Alsmeier mit dem USC Münster II an, die ein Jugendspielrecht für Emlichheim besitzt. Außerdem stehen die Talente Rebecca Harms-Ensink, Chaine Konjer, Malin Arens und Anna Börgeling vom SV Veldhausen 07 im Emlichheimer Aufgebot für Biberach.

In der Gruppenphase bekommt es das Emlichheimer Team mit dem VC Offenburg (Meister Süd), dem TSV Speyer (Vizemeister Südwest) und dem Veranstalter TG Bad Waldsee zu tun. Um die hohen Ziele zu erreichen, muss sich die Mannschaft aber gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Neben dem Dresdner SC sind mit MTV Allianz Stuttgart, 1. VC Wiesbaden, Volley-Team Berlin und dem Schweriner SC weitere Talentschmieden aus der 1. Liga vertreten.