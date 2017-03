Region

Twitter-König von Losser dankt ab

Er galt als König des Kurznachrichtendienstes Twitter. Jetzt legte er die Krone nieder: Michael Sijboom, Bürgermeister der niederländischen Grenzgemeinde Losser, gibt sein Amt vorzeitig ab.

Losser. Seit September 2011 war Michael Sijboom hauptamtlicher Bürgermeister der Grenzgemeinde Losser. Zuvor hatte er als Medienberater der Betriebsgesellschaft des Rotterdamer Hafen und als Wahlkampagnenleiter des früheren niederländischen Ministerpräsidenten Jan Peter Balkenende gearbeitet.

Der Internet-Dienst Twitter kam dem sehr kommunikationsfreudigen 48-Jährigen offenbar sehr entgegen: Während seiner Amtszeit sammelte er für sein Twitter-Tagebuch 8617 Abonnenten, verschickte an sie 3330 Fotos und unterhielt seine Leser mit 26.264 Beiträgen, den so genannten „Tweets“. Darunter befanden sich auch politische Artikel. So unterstützte Sijboom die Initiative der grenznahen Gemeinden gegen die Pkw-Maut und berichtete via Twitter live vom Brandenburger Tor in Berlin, wo er mit seinen Amtskollegen Thomas Berling (Nordhorn), Theo Schouten (Oldenzaal), Ineke Bakker (Dinkelland) und Volker Pannen (Bad Bentheim) gegen die umstrittenen Mautpläne. In Losser galt Sijboom als erfolgreicher Bürgermeister, der die Gemeinde nach einigen Querelen in der Verwaltungsspitze wieder auf Kurs gebracht habe, hieß es in einem Pressebericht.

Dass er nun den Bürgermeisterposten im Mai vier Monate vor Ablauf der regulären Amtszeit von sechs Jahren abgibt, hat laut Sijboom ausschließlich private Gründe. Er will näher bei seinen elf und zwölf Jahren alten Kindern sein, die bei seiner Ex-Frau in Haren bei Groningen leben. Laut Sijboom wird er dort eine Managerposition in der Verwaltung der Niederländischen Erdölgesellschaft (NAM) übernehmen