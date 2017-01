Lokalsport

TV Sparta 87 tritt mit prominenten Rückkehrern an

Bastian Grönefeld und Loris Günther spielen in der am Sonntag beginnenden Tennis-Wintersaison wieder für ihren Heimatverein. Das Ziel in der Verbandsklasse ist klar: der Aufstieg in die Verbandsliga.

Nordhorn. Mit prominenten Verstärkungen startet der TV Sparta 87 am kommenden Sonntag in die Wintersaison der Tennis-Verbandsklasse: Neu im Nordhorner Team sind die Rückkehrer Loris Günther und Bastian Grönefeld, die nicht nur auf Grund ihrer Leistungsklasse (1 bzw. 4) eine besondere Rolle im Team von Spielertrainer Kai Rieke einnehmen. „Mit unserem diesjährigen Kader sind wir klar in der Favoritenrolle und wollen diese auch erfüllen“, gibt Rieke das klare Saisonziel vor: Aufstieg in die Verbandsliga.

Der als Arzt arbeitende Bastian Grönefeld ist aus beruflichen Gründen in die Grafschaft zurückgekehrt und schlägt gerne wieder für seinen Heimatverein auf, für den er zuletzt im Sommer 2008 in der 2. Liga gespielt hat. Bei Loris Günther waren es persönliche Gründe, die ihn zu einer Rückkehr bewegten. Der 20-Jährige spielte bis zur vergangenen Sommersaison für den Braunschweiger THC in der Nordliga und führt nun die Meldeliste des TV Sparta 87 an. „Trotzdem ist Bastian die größte Verstärkung für uns, von seiner Erfahrung und Spielklasse können alle profitieren“, sagt Rieke. Der 33-Jährige bringt neben jahrelanger Zweitliga-Routine auch internationale Erfahrung mit und hat während seines Medizinstudiums und der Ausbildung beim TV Alfeld in der Oberliga aufgeschlagen. „Bastian ist fit und im Schlag, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen“, grinst Rieke.

Der Sparta-Spielertrainer freut sich, dass er erstmals ohne personelle Sorgen in die Saison starten kann – auch wenn etwa Bastian Grönefeld nicht in jedem der sechs Begegnungen mitspielen kann. „Aber bei den wichtigen Spielen wird er dabei sein“, sagt Kai Rieke und meint vor allem das Duell beim südoldenburgischen TV Lohne: „Dieses Spiel am zweiten Spieltag wird richtungweisend sein.“

Für Sparta treten neben Grönefeld, Günther und Rieke auch die Stammspieler Frederik Faste und Platan Frolov an. Die Mannschaft ergänzen Nachwuchsspieler des Vereins. Routinier Achim Roth beruflich zu stark eingebunden und steht im Winter damit nicht zur Verfügung.