Grafschaft

TV-Hochzeit mit vielen Gästen

gd/hd Nordhorn/Schüttorf. Die ungewöhnliche Hochzeitsfeier des Ehepaars Sandra und Lars Ottemann ist am Sonnabend bei strahlendem Sonnenschein über die Bühne gegangen. Die Nordhornerin und der Schüttorfer nehmen an der TV-Sendung „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ des Senders Vox teil.

Gut 200 „Kiebitze“ hatten sich am Nachmittag vor der Alten Kirche am Markt in Nordhorn eingefunden, wo das Paar von Pastor Thomas Allin getraut wurde. Dort waren neben mehreren geschmückten Trucks auch die drei „Gastbräute“ zu sehen, auf deren Urteil es bei der Endausscheidung ankommt.

Im Anschluss zog der Hochzeitstross nach Schüttorf, wo auf dem Gelände der Firma Imbiss-Ottemann – ebenfalls unter Begleitung der Fernsehkameras – mehrere hundert Gäste und Schüttorfer Bürger gemeinsam feierten. Bei einer Tortenversteigerung kamen 730 Euro zusammen, die ebenso der Euregio-Klinik zufließen wie der Inhalt eines mit Spenden gefüllten Sparschweins. Am Abend traten mehrere Bands auf.