Lokalsport

TuS Gildehaus lässt jede Menge Chancen ungenutzt

Die Bezirksliga-Fußballer aus der Obergrafschaft verbuchten im Spiel bei Blau-Weiß Dörpen ein 1:1 (0:1)-Unentschieden. Angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten wären auch leicht drei Zähler möglich gewesen.

Dörpen. Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Gildehaus haben am Mittwochabend bei Blau-Weiß Dörpen mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden einen Punkt eingefahren. Für das Team von Trainer Wolfgang Schmidt wären auch locker drei Zähler drin gewesen, hätten die Obergrafschafter nicht jede Menge guter Chancen ausgelassen.

Die Emsländer fingen zwar schwungvoll an und gingen auch in der 16. Minute durch Christoph Andrees in Führung, ansonsten war von den Gastgebern aber nicht viel zu sehen. Für den TuS Gildehaus vergaben Daniel Zwafing (7., Sieben-Meter-Schuss), Chris Wieking (11., Zehn-Meter-Schuss), Annas Alhelou (38., Heber neben das Tor; 40., Lattenschuss) sowie Tim Heddendorp (40., Nachschuss) vor dem Seitenwechsel gute Möglichkeiten.

Im zweiten Durchgang erzielte Daniel Zwafing in der 69. Minute per Freistoß den Ausgleich. Zuvor war bereits Wieking freistehend am gegnerischen Torwart gescheitert (49.). Während die Gastgeber nach der Pause nur ein Mal gefährlich vor dem TuS-Tor aufkreuzten, als Michael Cordes den Ball nicht traf (77.), hatten die Grafschafter weitere gute Möglichkeiten: Luca Voget (71.) und Tim Heddendorp (85.) schossen über das Gehäuse, Zwafing scheiterte per Freistoß am Keeper (85.). „Angesichts der dicken Chancen, die wir hatten, hätte eigentlich mehr als ein Unentschieden herausspringen müssen“, sagte TuS-Betreuer Dieter Wieking.

TuS Gildehaus: Dauwe; S. Brandt, A. Meendermann, Kl. Höötmann, Wieking, Alhelou (64. Frisch), Voget (84. J. Heddendorp), T. Heddendorp, Egbers, Zwafing, Minich (46. Berg).

Tore: 1:0 Andrees (16.), 1:1 Zwafing (69.).